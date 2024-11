「固有種の探検隊 in 東山動植物園」が2日間限定で開催

“わたし達が生きるこの地球の未来を大切にしていきたい”という思いから、株式会社ロッテが行っている「固有種のマーチ」プロジェクト。同プロジェクトの第5弾が2024年11月16日(土)、17日(日)に東山動植物園で行われるが、そもそも「固有種のマーチ」や「固有種探検隊」とは?担当者に話を聞いてみた。――「固有種の探検隊 in 東山動植物園」について、意図や狙い、目的、ターゲットなどを教えてください。

今年はコアラ来園40周年、コアラのマーチも40周年ということで、日本に初めてコアラが来た動物園のひとつである「東山動植物園」にて、「固有種の探検隊」イベントを実現できることをとてもうれしく思います。東山動植物園は、非常に広大な敷地の中に動物園と植物園があり、たくさんの生物と触れ合える場所です。今回は動物に限らず、植物の固有種についても目を向けていただきたいと考え、クイズラリーの内容にも盛り込んでいます。動物や植物が好きな大人の方からお子様連れのご家族まで、より幅広い層の皆様に「固有種」に触れていただき、「東山動植物園」だからこそ楽しめる動物や植物たちの魅力を楽しんでいただきたいと思います。――「固有種の探検隊 in 東山動植物園」のイチオシのポイントを教えてください。クイズラリーをすべてクリアしてゴールに来ると、記念品として今回のイベントでしかゲットできない「固有種ステッカー」がもらえる点です!ステッカーの固有種はゲットしてからのお楽しみ!園内はとても広いですが、頑張ってすべての固有種を巡っていただきたいと思っています。――「固有種のマーチ」や「固有種の探検隊」というアイデアはどのようにして生まれましたか?また、その実現に向けて苦労した点などあればそれをどうクリアしたか、あわせて教えてください。ロッテは、コアラのマーチが10周年を迎えた1994年から、「オーストラリア・コアラ基金」に参加しています。それに加え、地球規模で起こっているさまざまな問題や社会課題に対して、ロッテとして何ができるかを議論するなかで、“わたしたちが生きるこの地球の未来を大切にしていきたい”という思いから、「固有種のマーチ」プロジェクトが始動しました。世界中にいるユニークで愛らしい固有種たちを通して、人も動物も植物も、みんながそれぞれ「個性」を持つ素晴らしさと、お互いが関わり合いながらつくられる「多様性」に目を向けてもらうきっかけをつくりたいと考えています。固有種を見つめることは、多様性のある自然や社会について考えること。そのきっかけを「固有種のマーチ」のさまざまな活動を通して、おいしく楽しくお伝えしていけたらと思っています。そして、体験を通じて生物に関心を持っていただくために、動物園や水族館での実際に固有種を観察しながら、その固有性や魅力に触れるきっかけをつくりたいと考え、「固有種の探検隊」というイベントの企画にいたりました。多くの固有種がいるなかで、動物園や水族館のご担当の方々とともに、どの固有種を取り上げるかという点や「固有種」という聞きなれない言葉を知っていただき、楽しみながら学んでいただくコンテンツにするためにどうすればいいかという議論に多くの時間をかけました。――過去に行われた「固有種の探検隊」の反響はいかがでしたか?今年3月に開催した「固有種の探検隊 in 金沢動物園」では、12種類の固有種を探しながら楽しんでいただくスタンプラリーと、固有種図鑑をつくるワークショップを開催。とにかくお子さまたちが目をキラキラと輝かせながら、固有種を見つけては観察している様子が印象的でした。9月には「固有種の探検隊 in サンシャイン水族館」を実施。こちらは10日間の会期の中で約1万5500名の方がクイズラリーに参加されました。水族館でのイベントは、お子様連れに限らず、ご友人同士や大人のグループの方々も参加していただきました。こちらでも12種類の固有種を探しながら、その固有種にまつわるクイズに答えていただく企画を実施。大人も子どもも真剣なまなざしで楽しんでくださっていました。動物園や水族館が好きでよく行かれる方も、「固有種」というフィルターを通して園内を回ってみると、また違った見え方がするという声を多くいただきました。「固有種」についてまずは知っていただくこと、そしてこのイベントにご参加いただいた方々が、ご自身の暮らす街の固有の景色や生物などに意識を向けていただけたらとてもうれしいです。――次に開催される「固有種の探検隊」について何か決まっていることがあれば教えてください。2025年の開催に向けて、現在、企画検討中です。――読者へのメッセージをお願いします。「固有種のマーチ」プロジェクトでは、今後、小学校での授業なども予定しており、「固有種の探検隊」以外にもさまざまな活動を展開していく予定です。これからもおいしく楽しく、地球の未来について考えるきっかけをお届けしていきます。■「固有種の探検隊 in 東山動植物園」 詳細開催日時:2024年11月16日(土)〜17日(日)時間:9時〜16時(閉園は16時50分)会場:東山動植物園(愛知県名古屋市千種区東山元町3-70)参加費:無料(入園料別途)東山動植物園入園料:大人(高校生以上)500円/中学生以下無料内容:クイズラリー事前予約:不要対象年齢:対象制限なし所要時間:約1時間半程度「固有種のマーチ 日本編」を販売中!「固有種のマーチ」オリジナルパッケージ第2弾は、「日本編」。9月24日より数量限定で、オリジナルデザインパッケージの商品を受注販売している。なお、本商品はロッテオンラインショップ限定での販売。また、本商品には日本の固有種が学べるカレンダーが付いており、家族みんなで日本に生息する身近な固有種たちについておいしく楽しく学ぶことができる。「固有種のマーチ」の活動で得た売り上げの一部は、コアラ基金への寄付をはじめとした、固有種を守るためのさまざまな活動支援に役立てていく。活動の様子についても今後、 「固有種のマーチ」のサイト内で発信をしていく予定とのこと。人も動物も植物も、それぞれの「個性」の素晴らしさと、「多様性」に目を向けるきっかけとして、大人も子ども楽しみながらイベントへ参加し、固有種への理解を深めてほしい。文=岸遥南※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。