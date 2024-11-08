ついに1万円切りの鬼コスパウォッチ「CMF by Nothing Watch Pro 2」 #Amazon冬支度セール
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで「冬支度セール」を開催中。
現在、ランニング、サイクリング、ウォーキング、ハイキングなどのアクティビティで正確な GPSトラッキングが可能な「Watch Pro 2 」や業界初のカスタマイズ可能なスマートダイヤルが実装された「Buds Pro 2」など、NothingのサブブランドにあたるCMFの最新アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月8日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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2024年度グッドデザイン賞受賞した、CMFのスマートウォッチ「Watch Pro 2」がセール特価！
「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（ダークグレー)
9,350円
（15％オフ）
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（オレンジ)
9,350円
（15％オフ）
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（アッシュグレー)
11,000円
（クーポン利用で15％オフ）
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（ブルー)
9,350円
（15％オフ）
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外出先でもクリアで途切れない通信が可能。CMF「WATCH PRO」が20％オフ&クーポン利用で9％オフ！
cmf by NOTHING WATCH PRO スマートウォッチ 【2週間の長時間バッテリー】iPhone/アンドロイド対応 通話可能 活動量計 腕時計 1.96インチ大画面 内蔵マルチシステムGPS 着信＆メッセージ通知 防水 アラーム スポーツウォッチ（アッシュグレー)
8,800円
（20％オフ＋クーポン利用で9％オフ）
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cmf by NOTHING WATCH PRO スマートウォッチ 【2週間の長時間バッテリー】iPhone/アンドロイド対応 通話可能 活動量計 腕時計 1.96インチ大画面 内蔵マルチシステムGPS 着信＆メッセージ通知 防水 アラーム スポーツウォッチ（シルバー）
8,800円
（20％オフ＋クーポン利用で15％オフ）
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カスタマイズ可能なスマートダイヤルを搭載した、CMFの完全ワイヤレスイヤホンがクーポン利用で15％オフ！
「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Buds Pro 2完全ワイヤレスイヤホン/50dBまでノイズキャンセリング/6 HDマイク/ChatGPT統合/イヤホンbluetooth5.3/スマートダイヤル/アダプティブANC搭載/サウンドリマスター/LDAC™ テクノロジー/3D空間オーディオ効果/120 ms 低遅延モード/デュアル接続/ゲームモード(ブルー)
11,000円
（クーポン利用で15％オフ）
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Buds Pro 2完全ワイヤレスイヤホン/50dBまでノイズキャンセリング/6 HDマイク/ChatGPT統合/イヤホンbluetooth5.3/スマートダイヤル/アダプティブANC搭載/サウンドリマスター/LDAC™ テクノロジー/3D空間オーディオ効果/120 ms 低遅延モード/デュアル接続/ゲームモード(ダークグレー)
11,000円
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Buds Pro 2完全ワイヤレスイヤホン/50dBまでノイズキャンセリング/6 HDマイク/ChatGPT統合/イヤホンbluetooth5.3/スマートダイヤル/アダプティブANC搭載/サウンドリマスター/LDAC™ テクノロジー/3D空間オーディオ効果/120 ms 低遅延モード/デュアル接続/ゲームモード(ライトグレー)
11,000円
（クーポン利用で15％オフ）
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Buds Pro 2完全ワイヤレスイヤホン/50dBまでノイズキャンセリング/6 HDマイク/ChatGPT統合/イヤホンbluetooth5.3/スマートダイヤル/アダプティブANC搭載/サウンドリマスター/LDAC™ テクノロジー/3D空間オーディオ効果/120 ms 低遅延モード/デュアル接続/ゲームモード(オレンジ)
11,000円
（クーポン利用で15％オフ）
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臨場感あふれる広大なサウンドスケープを体験できる、CMFのワイヤレスイヤホンがクーポン利用で20％オフ！
cmf by NOTHING BUDS [日本正規品] ワイヤレス イヤホン インイヤー | アクティブノイズキャンセリング対応 | 透明なデザイン | Ultra Bass Technology 2.0 | DIRAC による HD オーディオ | IP54 防塵および防水 | デュアルデバイス接続を備えたワイヤレス イヤホン - ダークグレー
6,600円
（クーポン利用で20％オフ）
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cmf by NOTHING BUDS [日本正規品] ワイヤレス イヤホン インイヤー | アクティブノイズキャンセリング対応 | 透明なデザイン | Ultra Bass Technology 2.0 | DIRAC による HD オーディオ | IP54 防塵および防水 | デュアルデバイス接続を備えたワイヤレス イヤホン - ライト グレー
6,600円
（クーポン利用で20％オフ）
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cmf by NOTHING BUDS [日本正規品] ワイヤレス イヤホン インイヤー | アクティブノイズキャンセリング対応 | 透明なデザイン | Ultra Bass Technology 2.0 | DIRAC による HD オーディオ | IP54 防塵および防水 | デュアルデバイス接続を備えたワイヤレス イヤホン - オレンジ
6,600円
（クーポン利用で20％オフ）
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＞＞CMFの公式ページはこちら
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
「冬支度セール」は、11月12日（火）23時59分まで開催中！
Source:「冬支度セール」