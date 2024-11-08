ÆüËÜ°ìÄ¾¸å¤ËÀïÎÏ³°¡ÖÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡¡¹â¹»´ÆÆÄ·Ð¤ÆÂëÉüµ¢¡Ä21Ç¯ÌÜ¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É
¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âç±Û»á¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¶þ¿«¤ÎÄÌ¹ð¡×¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤«¤é¡¢»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ÎºÐ·î¤¬²á¤®¤¿¡£¡Ö21Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£À¨¤¯´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£8Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤²ñ¸«¡£4·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤·¤¿Âç±Û´ð»á¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ3Ç¯½Õ¤«¤é2µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£²Æ¤Ï·è¾¡Àï¤ÇÄëµþ¹â¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢½àÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁáÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÃæÂà¡£ÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌîµå¤òÂ³¤±¡¢1992Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï2003Ç¯¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÖÆâÊÛ·Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂÐ·è¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤¬4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢Âç±Û»á¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè7Àï¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ¸å¤ÏÏÂÅÄ¡Êµ£¡Ë·¯¤¬Åê¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ËµåÃÄ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ê£»¨¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤Þ¤ê±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡£µåÃÄ¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢½ù¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Çµã¤Êø¤ì¤ëÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤Î»Ñ¤È¤«¤âÄË¡¹¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¶»¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ÅÁã¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÏª¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê»³¸ý¸©¡¦ÁáðÝ¹â¤Ç¡Ë¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤ò15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï30Ç¯¡¢40Ç¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙÎ¥¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Êº£Ç¯¤Î¡Ë²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1½µ´Ö¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Ê¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¹â¹»À¸¤òÄ¹Ç¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÏÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢4·³´ÆÆÄ¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤À¡£¡ÖÈ½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¤é¤ÎÎÏ¤òºÆ¤ÓÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹ßÀ¹¬¼£ / Kouji Nagahama¡Ë