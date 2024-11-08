²¹Àô»ÜÀß¤ÎÍáÁå¤«¤é´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¸¡½Ð ¶ÌÌ¾»Ô¤ÎŽ¢ÁðËí²¹Àô¤Æ¤ó¤¹¤¤Ž£
¶ÌÌ¾»ÔÅ·¿åÄ®¤Ë¤¢¤ë²¹Àô»ÜÀßŽ¢ÁðËí²¹Àô¤Æ¤ó¤¹¤¤Ž£¤Î²¹Àô»ÜÀß¤ÎÍáÁå¤«¤é´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¹Àô»ÜÀß¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÌÀÊÝ·ò½ê´ÉÆâ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¾É¤Î´µ¼Ô¤¬10·î¤Ë¤³¤Î²¹Àô»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢11·î2Æü¤ËÊÝ·ò½ê¤¬¿å¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆâÉ÷Ï¤¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÇÓ¿å¹Â¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤«¤é´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢ÁðËí²¹Àô¤Æ¤ó¤¹¤¤Ž£¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê700¿Í¤Û¤É¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ž¢ÂÎÄ´¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï»ÜÀß¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹Àô»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍáÁå¤Î¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Êª»º´Û¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Ï¡¢ÄÌ¾ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£