日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムによる、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するグループ全4組が、15日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』(後9:00)に出演することが明らかになった。アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属。FRUITS ZIPPERの公式Xでは、KAWAII LAB.全員で「NEW KAWAII」、FRUITS ZIPPERで「なんてったってアイドル」を披露することが発表された。

グループとして2度目の出演となるFRUITS ZIPPERの真中まなは自身のXを更新し「2024年のうちにもう一度出演させていただけるなんて夢のようです!今回は名曲カバーも。皆様に沢山のNEW KAWIIをお届けできるようにみんなで頑張ります!絶対にみてください!」と感謝を伝えた。初出演が決まったFRUITS ZIPPERの妹分グループもそれぞれの心境を吐露。CANDY TUNEのミントグリーン担当・小川奈々子は「なんとFRUITS ZIPPER姉さんとwith KAWAII LAB.として出演させていただくことになりました!全員で『NEW KAWAII』を披露します!KAWAII.LAB の魅力を届けられるように精一杯頑張ります!」と念願の出演に喜びを語った。SWEET STEADYの紫色担当・塩川莉世は「ミュージックステーションの出演が決定しました!すごすぎるよ、まだ信じられないです、カワイイラボ全員で出演させていただきます!ぜひ見てください」と驚きを明かした。オレンジ担当・庄司なぎさも「本当に夢みたいでまだ実感が湧きませんが、精一杯盛り上げたいです。ぜひ見てください!」とファンに報告。水色担当・音井結衣も「FRUITS ZIPPER with KAWAII LAB.として「NEW KAWAII」を披露させていただきます、精一杯頑張りますのでぜひ見てください」と意気込んだ。昨年行われた『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でファイナルステージに進出し、“日プ女子”として話題の、CUTIE STREETのピンク担当・桜庭遥花は「KAWAII LAB.としてミュージックステーションに出演させていただきます!!夢だったMステとっても嬉しいです!ぜひ見てねー!」と喜びを明かした。オレンジ担当・川本笑瑠も「ミュージックステーションにKAWAII LAB.として出演させていただきます!カワラボの一員としてたくさん頑張ります!みなさん絶対みてください」と決意を語った。出演の発表にSNSでファンからは「超めでたい!」「絶対に見ます!」「豪華すぎる!」など反響を呼んでいる。また、「KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB」会員限定で番組観覧の募集も11日まで受け付け中。