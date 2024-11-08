■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ　 名証ネクスト
(5801) 古河電　　　　 東証プライム
(3189) ＡＮＡＰ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(8708) アイザワ証Ｇ　 東証プライム
(9438) ＭＴＩ　　　　 東証プライム
(3696) セレス　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS