¾¯½÷»þÂå ¥Æ¥è¥ó¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ÄÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë

少女時代のテヨンが大胆なファッションを披露した。本日(8日)、テヨンは自身のSNSに「letter to myself 11/18」と書き込み、数枚の写真を掲載した。公開された写真は、18日に発売されるテヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」のアルバムのジャケット写真だ。写真の中で彼女は、ホワイトのTシャツにショートパンツを合わせて洗練された雰囲気を醸し出した。ヒョウ柄のストッキングを着用した大胆なファッションは視線を釘付けにした。キュートな魅力で愛されている、テヨンのギャップのある姿が見る人々を驚かせた。

また、テヨンは自然に下ろした髪と短い前髪でナチュラルな魅力をアピールした。華やかなスタイリングでなくても、美しいビジュアルとはっきりとした目鼻立ちが視線を奪った。ネットユーザーらは「存在自体が美しい」「私はキム・テヨンじゃなければだめ」「ロンドンロック少女テヨン、これだよね」など様々な反応を見せた。一部のファンは「お姉さん、下着を外に着ていますよ」「テヨン、下着姿で街を歩かないで気をつけてね」などのコメントを残し、破格のスタイリングに驚いた。テヨンは、6thミニアルバム「Letter To Myself」でカムバックする。「Letter To Myself」にはテヨンの独歩的な感性を盛り込んだ同名のタイトル曲をはじめ、多彩なジャンルの計6曲が収録されている。テヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」は、11月18日午後6時に全曲の音源がリリースされ、同日、アルバムとしても発売される。