kein¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¤è¤ê¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖSpiral¡×MV¸ø³«
kein¤¬11·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ØPARADOXON DOLORIS¡Ù¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖSpiral¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡ÖSpiral¡×MV
¡ÖSpiral¡×¤Ï¡ÈÍæÀû¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤¬¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë³Ú¶Ê¡£
MV¤Ï³Ú¶Ê¤«¤é¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¤Ê½Å¶ì¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ëkein¤é¤·¤¤±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØPARADOXON DOLORIS¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46471
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¡ÜBlu-ray¡Û
KICS-94178/²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,000¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD]
1. spiral¡Êºî»ì¡§âÃ¸Æ¡¿ºî¶Ê¡§aie¡Ë
2. puppet¡Êºî»ì¡§âÃ¸Æ¡¿ºî¶Ê¡§Îè±û¡Ë
3. toy boy¡Êºî»ì¡§âÃ¸Æ¡¿ºî¶Ê¡§ÚÁµª¡Ë
4. rose dale¡Êºî»ì¡§âÃ¸Æ¡¿ºî¶Ê¡§ÚÁµª¡Ë
5. ¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡Êºî»ì¡§âÃ¸Æ¡¿ºî¶Ê¡§aie¡Ë
[Blu-ray]
¡¦¡Öspiral¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¦¡Öspiral¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¦À©ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛCD only
KICS-4178/Äê²Á¡§¡ï2,750¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï2,500¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï10·î²¼½Ü¤´¤í¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡Ê71Ð¡ß80Ð¡Ë
kein¡ÖPARADOXON DOLORIS¡×È¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ
11·î22Æü(¶â) ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹
12·î6Æü(¶â) ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
12·î20Æü(¶â) ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
¡ãTOUR 2024¡ÖPARADOXON DOLORIS¡×¡ä
12·î04Æü(¿å)¡¢05Æü(ÌÚ) Âçºå Yogibo META VALLEY ³«¾ì18:30 ³«±é19:00
12·î18Æü(¿å) ¡¢19Æü(ÌÚ) Åìµþ¡¦¿·½É LOFT ³«¾ì18:15 ³«±é19:00
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡Ë
3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯