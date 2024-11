adieu(上白石萌歌)が約2年ぶりにリリースするアルバム『adieu 4』より、新曲「泡吹」を11月13日に先行配信する。「泡吹」は、adieuにははじめて楽曲提供で参加する、川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、礼賛、ichikoro、etc)が作詞作曲を手掛けた1曲。2022年、川谷絵音がadieu「灯台より」を印象に残った楽曲としてチョイス。それをきっかけにadieuからラブコール。本楽曲「泡吹」の楽曲提供が実現した。

リリース情報



▼「泡吹」配信 URL はこちらhttps://adieu.lnk.to/awabuki▼「adieu 4」配信 事前予約 URL はこちらhttps://adieu.lnk.to/adieu4_PAPS▼「adieu 4」CD 予約 URL はこちらhttps://adieu.lnk.to/4_AL▼20242年11月27日(水) リリース 『adieu 4』商品概要・初回生産限定盤=5,700 円(税込)SRCL-13043〜13044※Making of [ adieu 4 ] (Blu-ray) 収録※初回盤限定 photo book 封入※初回盤限定ステッカー封入※紙ジャケット仕様・通常盤=3,500 円(税込)SRCL-13045> ※CDのみ【C収録楽曲(初回生産限定盤・通常盤ともに共通)】「背中」Words by PORIN (Awesome City Club), Music and Arrangement by Yaffle「わたしはまやかし」Words and Music by Fuyuko Shioiri (FINLANDS), Arrangement by Yaffle「泡吹」Words and Music by Enon Kawatani, Arrangement by Yaffle「ソウルメイト」Words and Music by Jiro Yanase (betcover!!), Arrangement by Yaffle「心を探している」Words and Music by Hiyune (chilldspot), Arrangement by Yaffle「ほしくず」Words and Music by Soushi Sakiyama, Arrangement by Rikimaru Sakuragi, Cooperation with Yaffle「Roulette」Words, Music and Arrangement by Nariaki Obukuro