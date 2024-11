ヒグチアイが、来年2025年1月から全国ツアー<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">を開催する。本日その詳細が発表された。同ツアーは現時点で、バンド編成で名古屋、大阪にて開催するワンマンライブと、弾き語りで全国9箇所を廻るワンマンライブの計11公演が予定されている。ヒグチアイは、来月12月14日に東京国際フォーラム ホールCにて、今年を締めくくるワンマンライブ<HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE "元気じゃなくてもまた会いましょう">を開催する。2014年にリリースした初の全国流通盤『三十万人』から10年という節目を記念して、インディーズデビューからの10年を様々な編成で贈る一夜限りの特別公演となる。キャリア最大規模となる会場での節目のライブだ。

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE "元気じゃなくてもまた会いましょう">

日時:2024年12月14日(土)開場17:00 / 開演18:00

会場:東京国際フォーラム ホールC

https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/c/



チケット:前売 6,800円(税込)

*U-22 当日1,000円(税込、キャッシュバック有)



▼チケット一般発売中

e+ https://eplus.jp/higuchiai/

ぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/

ローソン https://l-tike.com/higuchiai/



info:SOGO TOKYO http://www.sogotokyo.com/

詳細:https://www.higuchiai.com/live

