a flood of circleが11月6日、アルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』をリリースした。これを記念して佐々木亮介が同日、東京・日比谷OKUROJIにてストリートライヴ<佐々木亮介ストリートライヴ at 日比谷 OKUROJI Powered by ZEMAITIS>を実施した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。これは、JRの有楽町駅と日比谷駅の中間に位置する明治生まれの煉瓦アーチを活かした300mの高架下空間“日比谷OKUROJI”と“ギターブランドZEMAITIS”とのコラボイベントとして開催されたもの。通常のライヴハウスやホールとはまた異なる趣を持った秘密基地のような雰囲気の中、新曲からカバーまでも含む全19曲を披露した。

2024年11月6日(水)発売【初回限定盤(CDA+DVD)】TECI-1829 ¥5,000(税抜) / ¥5,500(税込)▼初回限定盤DVD収録内容1. 虫けらの詩 Music Video2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE【通常盤(CD)】TECI-1830 ¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)▼CD収録曲01. WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース02. 虫けらの詩03. ゴールド・ディガーズ04. ひとさらい05. Eine Kleine Nachtmusik06. D E K O T O R A07. ファスター08. キャンドルソング09. ベイビーブルーの星を探して10. 屋根の上のハレルヤ11. 11

●11月04日(月/祝)21:00〜「ファスター」Music Video公開●11月05日(火)21:00〜 福島ドキュメンタリー「a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE」ダイジェスト映像公開●11月06日(水)19:00〜20:30頃 佐々木亮介 ストリートライブ@東京・日比谷OKUROJI H03前(岐阜トーキョー前)●11月07日(木)21:00〜「ファスター」Music Videoメイキング映像[Behind The Scenes]公開●11月08日(金)21:00〜 AWAラウンジ●11月09日(土)21:00〜 Tour CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道@2024.6.13恵比寿LQUIDROOM 再公開●11月10日(日)18:00〜 サイン会@タワーレコード新宿店 イベントスペース21:00〜「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」発売記念スペシャル生配信※時間はあくまで予定となります。変更になる場合もございますので、予めご了承ください

▼2024年11月28日(木) 千葉LOOK11月29日(金) 千葉LOOK12月06日(金) 堺FANDANGO12月07日(土) 堺FANDANGOw/ THE CHINA WIFE MOTORS▼2025年01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET02月09日(日) 京都磔磔02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH02月13日(木) 松山Double-u studio02月15日(土) 高知X-pt.02月16日(日) 高松DIME02月18日(火) 静岡UMBER03月06日(木) 神戸太陽と虎03月08日(土) 鹿児島SR HALL03月09日(日) 大分club SPOT03月11日(火) 岐阜ants03月16日(日) 横浜F.A.D03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE04月05日(土) 長野J04月06日(日) 金沢vanvanV404月10日(木) 奈良NEVER LAND04月12日(土) 出雲APOLLO04月13日(日) 福山Cable05月09日(金) 仙台MACANA05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE05月15日(木) 八戸ROXX05月16日(金) 八戸ROXX05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION05月23日(金) 岡山PEPPERLAND05月25日(日) 福岡CB05月30日(金) 札幌cube garden05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO06月21日(土) 沖縄output

12月21日(土) 東京・浅草フランス座演芸場東洋館open19:00 / start19:30ゲスト:近日発表▼チケット前売り:\4,800【ファンクラブ先行受付】受付期間:10/27(日)22:00〜11/4(月祝)23:59http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/

◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル

開演の19時少し前、ストリートライヴらしくフラッと姿を表した佐々木は、ハート型のサウンドホールも特徴的なZEMAITIS製AAS-3000HWを愛おしそうに抱き、まずは足元を確かめるように詩人・御徒町凧が佐々木をイメージして書き上げた歌詞に曲をつけた「歌うたいのブルース」をじっくりと響かせていく。観覧スペースを埋め尽くす観客がグッと惹きつけられる中、そのまま己の生き様を投影した「月夜の道を俺が行く」へ。会場は山手線の高架下、ステージとなっているスペースも側道に面しており、街の騒音も時折流れ込むが決してうるさくはない。佐々木の咆哮のような歌声とかき鳴らすギターと混じり合い、古着のような味わいがグッとくる。そこから、“ようこそ 日比谷OKUROJI / 千代田区一等地”や“死ぬ気がないなら行くだけだ“といった、この日だけ言葉を織り混ぜた「ようこそBLUES」で改めて狼煙を上げ、続けたのは最新アルバムのタイトル曲「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」。自在に操るタイム感は弾き語りならでは。また異なる味わいが生まれるのに加え、会場の空気感がそうさせるのか、絶妙なラフさもいい。通行人に挨拶しつつ、軽快に進めながら語気を強めた“ざけんじゃねえ”という言葉も突き刺さった「理由なき反抗(The Rebel Age)」、小気味よいカッティングと共に鳴らした新曲「ひとさらい」と会場の熱気をどんどん上昇させる曲を披露していく。「今日、アルバムをリリースしたので買ってください。ストリーミングサービスで聴かれるよりも自分の利益がいいので(笑)」と笑いを誘った後、セレクトしたのは「冬の終わり、マウンテンデュー、一瞬について」。その瞬間のニュアンスが投影されたストロークや声色で凄まじいスケール感を生み出し、繊細なギターの調べと共に鳴らした「おやすみシュガー」という流れもまたよかった。新作から多めに、ということ以外、事前にセットリストは決めていなかったようだが、そこは積み上げてきたものが成せる技であろう。中盤に差し掛かったところ、鮮烈に鳴り響いたのが後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)をプロデューサーに迎えた「キャンドルソング」だった。消え去りそうになりながらも、まだまだ燃え続けたいんだという胸の内をさらけ出したこの曲を前のめりになりながら熱唱。荒々しく歌いながら緩急もしっかりつけ、近くをたまたま通りすがった人も思わず足を止めるほどの力があった。そして、ストリートライヴと言えば、ということでレナード・コーエンの「ハレルヤ」と敬愛するスピッツの「冷たい頬」をカバー。「新作のプロモーションになってるのかな?」と自嘲気味に話していたが、そのアーティストのモードやバックボーンが垣間見えるのもこういった形式ならでは。嬉しいセレクトだったに違いない。最後までこだわり抜くことで何バージョンも歌詞があるが故、まだ入りきってないと不安を口にしながら新作から「Eine Kleine Nachtmusik」を麗しく歌い上げ、いつものお茶割りでノドを潤してから「盛り上げていいっすか?」、「Are You Ready?」と呼びかけて奏でたのが「おどるポンポコリン」。速いテンポでノリの良さも倍増し、観客も佐々木と一緒に声を上げて大きな手拍子を鳴らす。みんなで楽しさを分かち合える嬉しい瞬間でもあった。終盤戦のスタートは、最後にチャーミングに「くたばれ、ってね」と締めたフリースタイル的前口上から続けた「くたばれマイダーリン」。中盤に「今、ちょっとお茶割りが込み上げてきた」と思わずこぼして生まれた間もいいアクセントになっていたが、圧巻だったのがクライマックスのアカペラだった。マイクを両手で握りしめながらの大熱唱。声量も大きいのだが、それ以上に佐々木の体全体から歌が鳴っていることをビシビシと感じさせてくれる。バンドサウンドに負けずとも劣らない迫力だった。その余韻が続く中、自然に「ベイビーブルーの星を探して」と繋ぎ、終盤戦はガツンと食らわせる曲を連投。ロックンロールのカッコよさにシビれる「ファスター」を抜群のキレと威力で力強く放ち、「ゴールド・ディガーズ」へ。ホリエアツシ(ストレイテナー)がプロデュースし、昨年9月にシングルとして発表されたときは“武道館 取んだ3年後”だった歌詞も新作では“武道館 取んだ2年後”と前へ進み、その言葉を情熱的に連呼してくれた頼もしさもまた格別。観客が大歓声を贈ったのも当然だったはず。鈴なりの観客の奥の奥の方まで視線を飛ばし、言い聞かせるように呼びかけるようにギリギリのテンション感で「屋根の上のハレルヤ」を投下し、締めくくりは「虫けらの詩」。マイクを手に持ち、ステージのいちばん前方に立ってのアカペラで全身全霊を懸けて歌い上げていく。湧き上がる感情をそのままぶつけ、最後は観客を指差しながら“俺たちはまだここで歌ってる”と収録した歌詞に“たち”と“まだ”を加えてるところも美しかった。a flood of circleはこの日にリリースした『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』を引っ提げ、11月28日の千葉LOOKを皮切りとしたリリースツアーをスタートさせる。デビュー15周年を経て、無駄だと感じるモノはどんどん削ぎ落とし、むき出しの姿で愛や希望だけでなく、葛藤や不安もすべて抱きしめて歩みを進めている彼ら。各地での熱演にぜひ注目してもらいたい。