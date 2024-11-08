JUN SKY WALKER(S)、結成45周年全国ツアー＜since 1980＞を2025年1月より開催
1980年10月、東京自由学園の同窓生で結成されたJUN SKY WALKER(S)が、45周年を記念するツアー＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary TOUR “since 1980”＞を2025年1月より開催することが発表となった。
◆JUN SKY WALKER(S) 画像
今回発表されたのは、森純太(G)と小林雅之(Dr)の還暦記念ライブに加え、宮田和弥(Vo)の生誕記念ライブを含む前半戦27公演。同ツアーは2025年末まで全国を廻る予定だ。
■＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary TOUR “since 1980”＞
1月26日(日) 前橋 DYVER
2月01日(土) 京都 磔磔
※宮田和弥 生誕記念ライブ
2月02日(日) 奈良 ネバーランド
2月08日(土) 長崎 DRUM Be-7
2月09日(日) 佐賀 GEILS
2月11日(祝/火) 出雲APOLLO
2月16日(日) 宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-2
2月21日(金) 静岡 Sunash
2月22日(土) 豊橋 club KNOT
2月24日(祝/月) 松阪 M’AXA
3月09日(日) 恵比寿 LIQUIDROOM
※森純太 還暦記念ライブ
3月19日(水) 飯田 CAFEINdustry & CANVAS
3月20日(祝/木) 岐阜 club-G
3月22日(土) 富山 SoulPower
3月23日(日) 福井 CHOP
3月27日(木) いわき club SONIC
3月29日(土) 弘前 KEEP THE BEAT
3月30日(日) 仙台 FLYING SON
4月19日(土) 函館 ARARA
4月21日(月) 苫小牧 ELLCUBE
4月22日(火) 旭川 CASINO DRIVE
4月24日(木) 北見 ONION HOLL
4月26日(土) 根室 HYWATT HALL
5月10日(土) 愛媛西条 MUSIC BOX HACO
5月11日(日) 高知 X-pt.
5月13日(火) 下北沢 Shangri-La
※小林雅之 還暦記念ライブ
▼チケット
●1/26 松本〜3/20 岐阜 公演
一般発売日：12/14(土)10:00〜
【FC先行】
受付期間：11/9(土)12:00〜11/17(日)23:59
【HP先行】
受付期間：11/22(金)12:00 〜 12/4(水)23:59
https://eplus.jp/junskywalkers25-of/
●3/22 富山〜5/13 下北沢 公演
一般発売日：2/15(土)10:00〜
【FC先行】
受付期間：1/11(土)12:00〜1/19(日)23:59
【HP先行】
受付期間：1/24(金)12:00〜2/5(水)23:59
https://eplus.jp/junskywalkers25-of/
■＜トゥギャザーしようぜ！2024「アコギな奴らの聖なる夜」「ロッケン！ホーリーナイト」＞
open16:45 / start17:30
〜アコギな奴らの聖なる夜〜
12月01日(日) 別府・COPPER RAVENS
open15:45 / start16:30
〜ロッケン！ホーリーナイト〜
12月07日(土) 愛知・ell.FITS ALL
open16:45 / start17:30
〜アコギな奴らの聖なる夜〜
12月08日(日) 愛知・ell.FITS ALL
open15:45 / start16:30
〜ロッケン！ホーリーナイト〜
12月14日(土) 神戸・VARIT.
open16:45 / start17:30
〜アコギな奴らの聖なる夜〜
12月15日(日) 神戸・VARIT.
open15:45 / start16:30
〜ロッケン！ホーリーナイト〜
12月21日(土) 東京・タクトホームこもれびGRAFAREホール
open17:15 / start18:00
〜アコギな奴らの聖なる夜〜
12月22日(日) 東京・タクトホームこもれびGRAFAREホール
open15:15 / start16:00
〜ロッケン！ホーリーナイト〜
▼チケット
・1日券：7,700円 (税込 / 整理番号付き / 別途ドリンク代必要)
・2日券：14,000円 (税込 / 整理番号付き / 別途ドリンク代必要)
※高校生以下の方は、当日会場で3,000円キャッシュバックいたします。 学生証などの身分証明書をご提示ください。
■＜対バンツアー2024「狼煙上がる時」＞
09月28日(土) 横浜 F.A.D
w/ SA
10月13日(日) 梅田 Club QUATTRO
w/ ハルカミライ
11月01日(金) 長野 CLUB JUNK BOX
w/ ROTTENGRAFFTY
11月03日(日) 下北沢 Shangri-La
w/ jealkb
11月08日(金) 名古屋 ElectricLadyLand
w/ THE BAWDIES
11月16日(土) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
w/ 四星球
▼チケット
前売り 5,500円(＋ドリンク代)
関連リンク
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルX
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