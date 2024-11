【MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階】2025年7月 発売予定価格:7,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階」を2025年7月に発売する。価格は7,900円。11月7日より予約受付を開始した。

放送30周年を迎えるTVアニメ「ヤマトタケル」より主人公・ヤマトタケルが登場する機体「魔空戦神スサノオ 第2段階」をプラモデル化したもの。金色の装飾が施された装甲や精悍な表情が再現され、頭頂高約160mmで立体化。

各部関節の可動に加え、各部に引き出し式関節を内蔵し、デザインを損ねることなく高い可動域が実現。武装はクサナギの剣、ミカガミの盾、カイザーナックルが付属し、交換用手首も付属し、カイザーナックルは手首パーツとの交換によって再現できる。

コクピットの球体をはじめ各部にクリアパーツが使用されている。また、胸部アーマーはプロポーション重視のものと可動重視のものを選択して装着することができる。

スケール:ノンスケール

サイズ:頭頂高約160mm

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原型制作:T-REX

制作協力:林健太郎

(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD.

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。