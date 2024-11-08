ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡Ö¹©´ü´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¡¡¥Ë¥·¥ªHD¡¢°ú¤ÅÏ¤·¸«¹þ¤ßÎ©¤Ä
¡¡¥Ë¥·¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤ÎÀ¾Èø¸ø»Ö¼ÒÄ¹¤Ï¡¢8Æü¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤¤¤¿2024Ç¯9·î´üÏ¢·ë·è»»¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢25Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç·úÀß¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·îËö¤«¤é3·î½é½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ°ú¤ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËüÇî¤ÏÍèÇ¯4·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»Ò²ñ¼Ò¤Î·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ëÂç¼êÀ¾Èø¥ì¥ó¥È¥ª¡¼¥ë¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬¡¢»²²Ã¹ñ¤¬¼«Á°¤Ç·ú¤Æ¤ë¡Ö¥¿¥¤¥×A¡×¤Ç¡¢3¥«¹ñ¤Î·úÀß¤ò¼ç¤ËÃ´Åö¡£À¾Èø»á¤Ï¡Ö·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤ÎÅ¸¼¨´Û¤â²¿¤È¤«¹©´ü¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¡£´ØÀ¾¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤¬³¤³°¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤äÀß·×²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£