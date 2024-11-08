J¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Äà¼¯Åç¤Îµ®¸ø»Òá¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡ª¡¡ÌÚÍü·ûÉð¤ÎÄ¶¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡ª¡×¡Öº£¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÍü¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JFL¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Ç57ºÐ¤Îº£µ¨¤â¸½Ìò¤ò¤Ä¤Å¤±¤ëà¥«¥ºá¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó(55)¡£ÌÚÍü¤Ï¡Ö¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ê¤ó¤È¡¢¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥ÉÍèÆü¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥º¤È¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤È¤Î¼«»£¤ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ì¥ª¤Ï»ä¤ò¸«¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡ØPK¹çÀï¤Ï»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡Ù¥¸¡¼¥³&¼¯Åç¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÍèÆü¤«!?¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¥©¥©¥©¥©¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶¦±é¡×¡Öµ®¸ø»Ò¡ªÎÞ½Ð¤ë¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡ª¡×¡Öº£¤Ïº£¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö·ãÇ®¡×¡Ö¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ë²ÃÆþ¡£Ìó2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¡Öµ®¸ø»Ò¡×¡Ö¥ì¥ªÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£96Ç¯²Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¤¦¤Ä¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)¡¢AC¥ß¥é¥ó(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ê¤ÉÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£°úÂà¸å¤âÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£