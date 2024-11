【犯罪都市 #12-2】「止まれテオ‼︎」逃げる悪人どもを捕獲せよ

2017年に韓国で公開されメガヒットを記録した映画『犯罪都市』が、ファン待望の漫画化――。

舞台は日本の架空地方都市・潮田市。警察とヤクザが対峙する緊張地域に“異邦人”ヴィランが急襲するスリル感は、原作映画さながら。原作映画の魅力である、主人公の“最強刑事”眞島によるバトルの熾烈さや臨場感に加え、漫画オリジナルの”恋物語”にもご注目を!

明美のブラジル料理店でついに邂逅した眞島vs.テオ。眞島たちの包囲網を瞬時に察知したテオ一味は、店内で暴れ回り、隙を見て逃走。必死に追跡する眞島だったが夜の繁華街は、テオたちに味方したーー。一方、経営するクラブをテオたちに襲われた古田は報復のため、阿久津組の若頭・外川を……。

映画『犯罪都市』とは

ハリウッドでも活躍する俳優マ・ドンソクが主役の”最強刑事”を演じる、警察×裏社会のクライムアクション映画シリーズ。2004年に韓国で起こった実際の抗争事件を基に作られた第一作(2017年)は5,000万ドル、続く第二作『犯罪都市 THE ROUNDUP』(2022年)と第三作『犯罪都市 NO WAY OUT』(2023年)は韓国で1億ドル以上の興行収入を記録したメガヒット作に。

次回の配信は11月22日(金)18時予定!

※この漫画は映画『犯罪都市』を原作にコミカライズしたフィクションで、実在の人物、団体、事件などには一切関係ありません

竹添裕史(たけぞえゆうじ)

10年後にハリウッドで映像化されている漫画を描くため活動中。過去作に『籠球者-バスケモノ-(全1巻)』『男塾外伝赤石剛次(全5巻)』『MURDER:MURDER(全3巻)』。公式Xアカウント:@take_009