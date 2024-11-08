「TOPIX先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万4932枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月8日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4932枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 24932( 24403)
ソシエテジェネラル証券 16825( 16525)
バークレイズ証券 4685( 4536)
みずほ証券 3951( 3719)
ゴールドマン証券 4138( 3406)
サスケハナ・ホンコン 3207( 3207)
モルガンMUFG証券 3367( 3152)
JPモルガン証券 3083( 3025)
ビーオブエー証券 2805( 2242)
BNPパリバ証券 858( 761)
三菱UFJ証券 740( 740)
広田証券 557( 557)
UBS証券 1361( 554)
SMBC日興証券 1003( 549)
野村証券 645( 392)
大和証券 431( 390)
日産証券 386( 386)
シティグループ証券 624( 349)
SBI証券 386( 341)
HSBC証券 331( 331)
auカブコム証券 4( 0)
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 500( 500)
ビーオブエー証券 500( 500)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース