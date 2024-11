◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/08】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.1にはスヒョン(SUHYEON/24)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな(HARUNA)、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。スヒョンが2023年6月から健康の回復のため、スアが同年4月から休止に入り、スアは6月に一度復帰するも、9月から再度活動を休止をしていた。そのため7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

― モデルプレスでは初めてのソロインタビューということで、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。スヒョン:小学校のとき、少女時代先輩方のステージをテレビで見て、ステージで踊って歌う姿がとても美しかったです。そして何より、本当に楽しそうに見えました。その後、アイドルという職業に興味を持つようになりました。― ロールモデル、憧れの人はいますか?スヒョン:私のロールモデルはIU先輩とクォン・ジナ先輩です!今回、IU先輩と一緒に作業する素晴らしい機会を得て、とても幸せでした。先輩が今回の作業をとても楽しんでくださったと聞いて感謝の気持ちでいっぱいになり、「これからもっと頑張らなきゃ」と改めて決意しました。そしてIU先輩と同じくらい、クォン・ジナ先輩も私にとってとても影響を与えてくださる存在です。先輩の曲でたくさん練習をし、たくさんのことを学びました。まだ一度も直接お会いしたことがないので、機会があれば先輩のコンサートにも行きたいという願いがあります。普段先輩方を見ながら練習することで、本当に多くのことを学んでいると感じています。先輩方を尊敬しています!― ご自身のアピールポイントを教えてください。スヒョン:私の魅力は「八色鳥」だと思います。どんなコンセプトでも、自分の色で多様に表現できるのがアピールポイントだと考えています!― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?スヒョン:今まで多くのアルバムを準備してきましたが、こんなにワクワクして緊張したのは初めてだと思います。デビュー前から尊敬していたIU先輩が一緒に作業してくださり、久しぶりのカムバックということもあって、より頑張りたい気持ちがいっぱいでした。練習中にも「私たちBilllieがIU先輩と一緒に…?」と思うと、感動で胸がいっぱいになることが多かったです。― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、みなさんの大切なものは何ですか?スヒョン:Belllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)やメンバーもとても大切ですが、その前に最も大切なのは「自分自身!」だと思います。人生においてまず振り返り、気遣い、守るべきは自分自身であり、自分がしっかりしていないと他の人を見ることができないと思うからです。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?スヒョン:実際、初めてのワールドツアーだったので不安も多く、緊張もしましたが、ステージ上でメンバーとアイコンタクトを取り、Belllie’veの皆さんとのシナジーを感じられた瞬間がとても印象に残っています。その瞬間が幸せでした。― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。スヒョン:何よりも健康が一番大切だと思います。Billlieのメンバーや多くのスタッフと共に、K-POPファンの皆さんにもっとさまざまな姿をお見せしたいです。(modelpress編集部)生年月日:2000.01.15出身地:韓国ポジション:メインボーカル、リードダンサー身長/体重:163cm/44kg趣味:映画鑑賞、ハンガン(漢江)を散歩すること特技:演技、笑顔、ものまね【Not Sponsored 記事】