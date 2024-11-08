¡ÚPHOTO¡ÛKENTA SANGGYUN¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ÇÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ÉÍý¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
2017Ç¯¤ËJBJ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Ï2¿Í¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥¿¡ÊüâÅÄ·òÂÀ¡Ë¤È¥µ¥ó¥®¥å¥ó¤¬¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËKstyle¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡ª ¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢KENTA SANGGYUNÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥µ¥ó¥®¥å¥ó¤¬ÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¶¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛKENTA SANGGYUN¡¢ÍèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¥µ¥ó¥®¥å¥óÆþÂâÁ°¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö¤à¤·¤íµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛKENTA SANGGYUN Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª±þÊç¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ê»£±Æ¡§Á°½Ð½¨µª¡Ë
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛKENTA SANGGYUN¡¢ÍèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¥µ¥ó¥®¥å¥óÆþÂâÁ°¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö¤à¤·¤íµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛKENTA SANGGYUN Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª±þÊç¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ê»£±Æ¡§Á°½Ð½¨µª¡Ë
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
KENTA SANGGYUN ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ÖLOVE COUNTDOWN¡×
¹¥É¾¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡ª
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1.LOVE COUNTDOWN
2.Ýæ¹ç¡ÊSpirit¡¿Kiai¡Ë
3.Dreams
4.LOVE COUNTDOWN-Sped-up Version
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦KENTA SANGGYUN ¸ø¼°X
¡¦KENTA SANGGYUN ¸ø¼°YouTube