°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢³¤³°»£±Æ¡¢¤·¤º¤ª¤«±Ç²èº×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÄÄ©Àï¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ö»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×
°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê32¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿VOGUE JAPAN¼çºÅ¡ÖTHE ONES TO WATCH 2024¡×¼õ¾Þµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖTHE ONES TO WATCH 2024¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¼Ô¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡¢ÈôÌö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿Í¡¹¤ò¾Î¤¨¤ëÆÃ½¸¡£
°ëÂ¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×2PM¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡Ê35¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡×¤Î»£±Æ¤òÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ÎÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¼çºË¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤·¤º¤ª¤«±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï³¤³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿±Ç²èº×¤¬Ìµ»ö¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡¢»É·ã¤Î¤¢¤ëÇ¯¡×¤È¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤´Ë«Èþ¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡Ä²¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡ÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤«¡¢ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£