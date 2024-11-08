¶âÇÏ±Ç²èº×¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Î¡ÖÌÛ»ëÏ¿¡×¤Ç³«Ëë 18Æü´Ö¤Ç181ºîÉÊ¾å±Ç¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë2024ÂæËÌ¶âÇÏ±Ç²èº×¡Ê¶âÇÏ±ÆÅ¸¡Ë¤¬7Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«Ëë¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥è¡¼¡¦¥·¥å¥¦¥Û¥¡¡ÊÍÌ½¤²Ú¡Ë´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌÛ»ëÏ¿¡×¡ÊStranger Eyes¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£24Æü¤Þ¤Ç¤Î18Æü´Ö¤Ë¡¢53¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î±Ç²è181ºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤ä¿¹ÅÄ¹ä¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤é¤¬Ë¬Âæ¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ÖÌÛ»ëÏ¿¡×¤ÏÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Î4¥«¹ñ¶¦Æ±À½ºîºîÉÊ¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Î¤¾¤¸«¡×¤È¡Ö¼ºí©¡×¤ò¼ç¤ÊÂêºà¤È¤·¡¢´Æ»ë²¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£¥¦¡¼¡¦¥Á¥¨¥ó¥Û¡¼¡ÊÖà·úÏÂ¡Ë¤ä¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÍû¹¯À¸¡Ë¤éÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Ï±ºÅÄ½¨Êæ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ïº£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê¶âÇÏ¾©¡Ë¤Ç6ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¶âÇÏ±Ç²èº×¤Ç¤Ï445²ó¤Î¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤¦¤Á162²ó¤Î¾å±ÇÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë7³ä°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¿Í346¿Í°Ê¾å¤¬±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£À®ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤ÏÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡×¤Î¾å±Ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
³«Ëë¸åºÇ½é¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë8¡Á10Æü¤Ë¤Ï¡¢¾å±Ç²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¿®µÁ°Ò½¨¡ÊÂæËÌ»Ô¿®µÁ¶è¡Ë¤ÎÃæÄí¤Ç¡Ö¶âÇÏ±Ç²è¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡¢±Ç²èº×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¡¢±Ç²èº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¡ÖÌÛ»ëÏ¿¡×¤ÏÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Î4¥«¹ñ¶¦Æ±À½ºîºîÉÊ¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Î¤¾¤¸«¡×¤È¡Ö¼ºí©¡×¤ò¼ç¤ÊÂêºà¤È¤·¡¢´Æ»ë²¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£¥¦¡¼¡¦¥Á¥¨¥ó¥Û¡¼¡ÊÖà·úÏÂ¡Ë¤ä¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÍû¹¯À¸¡Ë¤éÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Ï±ºÅÄ½¨Êæ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ïº£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê¶âÇÏ¾©¡Ë¤Ç6ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¿Í346¿Í°Ê¾å¤¬±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£À®ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤ÏÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡×¤Î¾å±Ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
³«Ëë¸åºÇ½é¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë8¡Á10Æü¤Ë¤Ï¡¢¾å±Ç²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¿®µÁ°Ò½¨¡ÊÂæËÌ»Ô¿®µÁ¶è¡Ë¤ÎÃæÄí¤Ç¡Ö¶âÇÏ±Ç²è¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡¢±Ç²èº×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¡¢±Ç²èº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë