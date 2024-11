「渋谷蚤の市」渋谷ガーデンタワー屋外広場に、ヴィンテージやアンティーク100店前後が出店

「渋谷蚤の市」が、2024年11月10日(日)・24日(日)に東京・渋谷ガーデンタワーにて開催される。

「渋谷蚤の市」渋谷ガーデンタワーで開催

「渋谷蚤の市」は、毎月第2・第4日曜日に渋谷ガーデンタワーの屋外広場で行われている人気蚤の市。開催の度に日本各地から100店舗前後が出店し、古今東西の骨董品や有名作家による工芸品、一点モノのアクセサリーなど、多彩な商品が並ぶ。

古今東西の骨董品から“無名の業物”まで

たとえば11月10日(日)には、ヨーロッパのアンティーク食器や雑貨を得意とする「gc.ブロカント」、パリの風を感じるフランス製のブロカントを取り扱う「ボンボンブロカント」、ヴィンテージアクセサリーを取り揃える「フォレスティス ヴィンテージ」など、全84店舗が出店予定だ。

会場には休憩スペースが用意されており、名品探しで空かせたお腹を満たしてくれるフードトラックも出店。まだ見ぬ運命の一品との出会いを求めて、ぜひ会場に足を運んでみてはいかがだろう。

開催概要

「渋谷蚤の市」

開催日:2024年11月10日(日)・24日(日)

※毎月第2・第4日曜日に開催。

時間:10:00〜16:00

会場:住友不動産渋谷ガーデンタワー(東京都渋谷区南平台町16-17) 屋外広場

入場料:無料



<11月10日(日) 出店店舗>

■アンティーク・古物

TOAST WORKS/ハマ/Orient Art/rhubarb/grin days memory/STRANGEPOPS/TACO人/Roots66 (R69)/gc.brocante/THE Birth/anonimo/mem vintage/オーサムアップサイクル/TerraChic/and INDEPENDENT/UMU/ear used clothing/La Cattleya antique/A LIttle Fable/Karl factory/ASIAN ACCENTS/ALCHEMY/EURO70/リビングネクスト/COLORS/KSCOVO/サロン・ド・ミラクル/KIRA CLOSET vintage/ルゴワ/unorare/クミコドリノイエ/BonBonBrocante/forestis vintage/妹尾堂/家貨屋

■工芸品・雑貨

明・衣/SAKURA堂/gururi/Looop/エソラ工房/milliplanets/untension/草木染め 陽紀/Noriko Ogino/茶の利/Great Acorn Antiques/aakichi&chun/notari

■装身具・ジュエリー

Atelier Bonheur et Etincelant/figs/mia uchida/Matisse/mizuirolabo/MAKIBA/Somobohandcrafts/そら豆工房/HOPETREE/hidamari/treasure beg/iro hilo/yupp

ИOÉMIƎ/embroidery miyabi/eha22310/Dhire dhire wala/Depp Coin/LIB/chopit/boho lover/petit terre/Lilliput/kesyu/Atelier F and M/Gypsophila/PORTE/BONHEUR S/Rinda工房/MAKKO/Lecoharu/Masami' s Accessory Box/o' my/日本ばし きたむら

■生花・ドライフラワー

neem/tocolier

■Food

Simitci Japan/CREARE

