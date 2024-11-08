「渋谷蚤の市」渋谷ガーデンタワー屋外広場に、ヴィンテージやアンティーク100店前後が出店
「渋谷蚤の市」が、2024年11月10日(日)・24日(日)に東京・渋谷ガーデンタワーにて開催される。
「渋谷蚤の市」渋谷ガーデンタワーで開催
「渋谷蚤の市」は、毎月第2・第4日曜日に渋谷ガーデンタワーの屋外広場で行われている人気蚤の市。開催の度に日本各地から100店舗前後が出店し、古今東西の骨董品や有名作家による工芸品、一点モノのアクセサリーなど、多彩な商品が並ぶ。
古今東西の骨董品から“無名の業物”まで
たとえば11月10日(日)には、ヨーロッパのアンティーク食器や雑貨を得意とする「gc.ブロカント」、パリの風を感じるフランス製のブロカントを取り扱う「ボンボンブロカント」、ヴィンテージアクセサリーを取り揃える「フォレスティス ヴィンテージ」など、全84店舗が出店予定だ。
会場には休憩スペースが用意されており、名品探しで空かせたお腹を満たしてくれるフードトラックも出店。まだ見ぬ運命の一品との出会いを求めて、ぜひ会場に足を運んでみてはいかがだろう。
開催概要
「渋谷蚤の市」
開催日：2024年11月10日(日)・24日(日)
※毎月第2・第4日曜日に開催。
時間：10:00〜16:00
会場：住友不動産渋谷ガーデンタワー(東京都渋谷区南平台町16-17) 屋外広場
入場料：無料
＜11月10日(日) 出店店舗＞
■アンティーク・古物
TOAST WORKS／ハマ／Orient Art／rhubarb／grin days memory／STRANGEPOPS／TACO人／Roots66 (R69)／gc.brocante／THE Birth／anonimo／mem vintage／オーサムアップサイクル／TerraChic／and INDEPENDENT／UMU／ear used clothing／La Cattleya antique／A LIttle Fable／Karl factory／ASIAN ACCENTS／ALCHEMY／EURO70／リビングネクスト／COLORS／KSCOVO／サロン・ド・ミラクル／KIRA CLOSET vintage／ルゴワ／unorare／クミコドリノイエ／BonBonBrocante／forestis vintage／妹尾堂／家貨屋
■工芸品・雑貨
明・衣／SAKURA堂／gururi／Looop／エソラ工房／milliplanets／untension／草木染め 陽紀／Noriko Ogino／茶の利／Great Acorn Antiques／aakichi&chun／notari
■装身具・ジュエリー
Atelier Bonheur et Etincelant／figs／mia uchida/Matisse／mizuirolabo／MAKIBA／Somobohandcrafts／そら豆工房／HOPETREE／hidamari／treasure beg／iro hilo／yupp
ИOÉMIƎ／embroidery miyabi／eha22310／Dhire dhire wala／Depp Coin／LIB／chopit／boho lover／petit terre／Lilliput／kesyu／Atelier F and M／Gypsophila／PORTE／BONHEUR S／Rinda工房／MAKKO／Lecoharu／Masami' s Accessory Box／o' my／日本ばし きたむら
■生花・ドライフラワー
ｎｅｅｍ／tocolier
■Food
Simitci Japan／CREARE
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