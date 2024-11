◆Travis Japan・磯村勇斗・伊藤沙莉ら集結

【モデルプレス=2024/11/08】8日都内にて、ファッション誌「VOGUE JAPAN」(コンデナスト・ジャパン)によるアイコニックな人々を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の授賞記者会見が開催された。その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた方など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃える特集「THE ONES TO WATCH」。この日は、受賞者の中から磯村勇斗、伊藤沙莉、江村美咲、Travis Japan、ハローキティ、ゆりやんレトリィバァが登場した。

◆「THE ONES TO WATCH」綾野剛・磯村勇斗らが受賞

今年度は、綾野剛(俳優)、磯村勇斗(俳優)、綾野剛、伊藤沙莉(俳優)、江村美咲(プロフェンシング選手)、小田凱人(プロ車いすテニスプレーヤー)、河合優実(俳優)、角野隼斗(ピアニスト)、Travis Japan(ボーイズグループ)、ハローキティ(世界的人気キャラクター)、BABYMONSTER(ガールズグループ)、ゆりやんレトリィバァ(俳優、芸人)の11組が受賞した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】