米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と妻・真美子さんがバスケットボールを楽しむ様子の映像が話題になっている。2024年11月5日までに、コンテンツディレクターのビージー・ベッツ氏がTikTokに動画を公開した。

真美子さんは2022-23シーズンまで実業団・富士通レッドウェーブに所属していた。

真美子さんのシュート「間違いなく最高だった」

ベッツ氏は、ワールドシリーズを制覇したドジャースの優勝セレモニーや、ムーキー・ベッツ選手が主催したアフターパーティーの様子を公開した。

そのアフターパーティーで、大谷選手は真美子さんや山本由伸選手とバスケを楽しんだよう。大谷選手や山本選手がシュートを打つ場面や、真美子さんがジャンプショットを決める場面があった。元バスケ選手の真美子さんのシュートについて、「彼女は間違いなく最高だった」とのテロップも表示されている。

このコメント欄には、「このご夫婦かわいすぎる...」「真美子さんかっこいい」といった声のほか、大谷選手のフォームにも注目が集まり、「真美子さんもちろんお上手なんだけど大谷さんのフォームも綺麗で草」「大谷のフォームが経験者のそれなんよな。奥様に教えてもらったんかな」といったコメントが寄せられた。

