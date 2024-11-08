ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎË¬Ìä´¿·Þ¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×Éüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤â
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¡¢¶õ¹Á¤«¤éµå¾ì¤ËÄ¾¹Ô¡£¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤¿¤³¤í¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤¿¿·ËÜµò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¸ÅÁã¤ò·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤ÎÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê¥¥ã¥ó¥×°ÊÍè¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿°ËÆ£Âç³¤¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£
¡¡14»þ²á¤®¤ËT¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Ç¥°¥é¥Ö¤òÊÒ¼ê¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿µÜÀ¾¤È¤È¤â¤Ë±¦ÍãÉÕ¶á¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ø¼°X¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ°ÎÂç¤ÊOB¤ò´¿·Þ¤·¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤È¤âµÇ°»£±Æ¡×¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë°ÎÂç¤ÊOB¤¬º£¤â¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö²¿Ç¯¤âÂÔ¤Ä¤«¤é¥Ï¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ¤Î7Ç¯¤Ç93¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2012Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò¸ø¸À¤·¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¡£µå¾ìÆâ¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ÇÇã¤¤Êª¤·¡¢¸÷·Ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïº£µ¨¡¢5·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡£º¸Â¤Î¸Ô´ØÀáÄË¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤ÇÀ©¸Â¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÀïÀþÉüµ¢¤¹¤ë¤È9·î¤À¤±¤Ç3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¹õÅÄÇî¼ù¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£