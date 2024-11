CRAVITY「ROAD TO KINGDOM ： ACE OF ACE」で最終優勝！涙で胸いっぱいの感想を語る

CRAVITYが、「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」(以下「ROAD TO KINGDOM」)で最終優勝を獲得した。彼らは韓国で7日に放送されたMnet「ROAD TO KINGDOM」で、ファイナル競演まで1位をキープし、待望の優勝を果たした。ファイナル競演のエースメンバーとして登場したテヨンは、包帯を活用したソロダンスで、この日の生放送のオープニングを飾り、視聴者の注目を集めた。

評価戦エースバトル最下位からスタートし、1、2、3回戦連続でチームランキング1位と3回戦のエースランキング1位を取ったCRAVITYは、「1位から7位まで、書けるストーリーは全部書いた。その分、腹をくくって挑んだし、団結力で皆の絆が強くなった。出演してよかったと思う」と決意を見せた。競演に先立って公開された累計事前スコアおよび新曲音源スコアで、CRAVITYは1位を席巻する底力を見せた。これに対し、リーダーのセリムは「僕たちが一生懸命に準備したステージがたくさん愛されて嬉しいし、愛するLUVITY(CRAVITYのファン)に本当に感謝している」と話した。ミンヒは「CRAVITYを応援するために僕たちの曲を聴いてくださってありがたい。その期待に応えるステージをお見せしたい」と伝えた。続いて、CRAVITYは自分たちだけの新しい歴史を築いていくという抱負を込めた新曲「HISTORIA」で本競演のステージを披露した。彼らの強烈ながら起承転結のある感情とストーリーを伝える、完成度の高いパフォーマンスが注目を集めた。様々なセット空間を移動しながら繰り広げたペアダンスから、華やかな群舞、キラキラした宝石の小道具を活用したドラマチックな展開まで、視聴者を入りこませた。メインボーカルであるウビンは、新曲「CONTINUE」で他のチームの“ボーカルエース”とスペシャルステージを披露し、甘い歌声をアピールした。生放送のファイナルスコアまで合計した最終結果、優勝を獲得したCRAVITYは「メンバーたちが誇らしくてありがたい。証明したくて、本当に一生懸命に頑張った。とても良い機会で素敵なステージができることに感謝した。優勝よりも貴重なものを学んだように思う」と感激の涙を見せた。また「LUVITY、本当にありがとう。愛してる。いつもそばで努力してくれる方々のおかげで優勝できたと思う。これからもLUVITYとずっと一緒にやっていきたい」とファンに感謝の気持ちを伝えた。毎回レジェンドステージを誕生させ、ジャンルを問わない“パフォーマンス強者”の名声を博したCRAVITYは、優勝でこれまでの努力と自信を証明した。CRAVITYを含むファイナルに進出した5チームは、2025年1月4日と5日にソウル・オリンピック公園KSPOドーム(旧体操競技場)で開かれるコンサート「2025 ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」でファンと会う。