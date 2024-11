鯛だしの香り！天下一品「塩ラーメン」

天下一品は、2024年11月10日(日)に新商品の「塩ラーメン」とリニューアル商品である「チャーハン」を全国の天下一品にて販売します。

天下一品「塩ラーメン」

※2024年10月1日(火)時点での店舗数です。

◆“あっさりよりもあっさり”な新商品「塩ラーメン」

天下一品完全新作のラーメン。

10月10日より一部店舗にて先行販売を開始したところ、多くの利用者より好評です。

特に女性から「あっさりしていて食べやすい」や「鯛だしの香りが食欲そそる」など評価をいただいています。

塩ラーメン

こだわり(1) 鯛だし香るスープ

真鯛だしを使用したスープは、あっさりながらも旨味とコクのある深い味わいに仕上がっています。

提供時よりスープから香る鯛だしが、最大の特徴。

その香りの良さがホッとする一品です。

こだわり(2) 麺

麺は他のラーメンとは違い、専用の麺を採用。

塩スープとの相性がいい、つるっとした食感を楽しめます。

こだわり(3) ワンタン

スープをまとって照り輝く生姜風味のワンタンは、優しい塩スープのアクセントとなり、上品な一杯へ仕上です。

このワンタンは他のラーメンとの相性も抜群です。

ワンタン

<塩ラーメンのおすすめの食べ方>

塩ラーメンの残ったスープに、海苔とねぎ、わさびが乗った茶漬けライスを投入。

鯛だしの香りを最後の一滴まで堪能いただけるセットメニューがおすすめ!

※「鯛だし香る塩スープ茶漬けセット」は一部店舗にて販売しています。

◆“こってりスープに合う”「チャーハン」

こってりスープと一緒に食べることで、チャーハンをより美味しく感じてもらえるよう改良しました。

チャーハン

こだわり(1) お米は国産米

こってりスープに合うよう、チャーハンに使用するお米はブレンド米ではなく「単一品種米」にこだわり、炊き方も表面はしっかり中はふっくらと仕上がるように「スチーム炊き」を採用しました。

こだわり(2) 2種類の油

こってりスープに合うコクを演出するために、「鶏油」を加え、食べ応えのある仕上がっています。

また、「ローストネギオイル」の軽やかな香りと味わいが食欲をさらに引き出してくれます。

こだわり(3) こってりに“会う”チャーハン

単品チャーハンにはこってりスープがセットで付いてきます。

※あっさりスープも選べます。

こってりスープ

【商品概要1】

商品名 : 塩ラーメン

販売価格 : 税込970円 ※価格は店舗により異なります。

販売日 : 2024年11月10日(日)より販売開始

特設ページ: https://www.tenkaippin.co.jp/shioramen/

※一部取り扱いのない店舗もあります。

※店舗により開始日が異なる場合があります。

※天災地変その他やむを得ない事由により延期又は中止する場合があります。

【商品概要2】

商品名 :チャーハン

販売価格:[単品]税込590円 [定食]税込1,260円

※価格は店舗により異なります。

販売日 :2024年11月10日(日)より販売開始

※一部取り扱いのない店舗もあります。

※店舗により開始日が異なる場合があります。

※天災地変その他やむを得ない事由により延期又は中止する場合があります。

◆11月10日(日)創業記念日は新商品「塩ラーメン」がお得に食べられるクーポンをもらおう!

11月10日(日)「創業記念日」にアプリ会員様限定で各店舗101名様に「創業記念クーポン」として、塩ラーメンがお得に食べられるクーポンを進呈。

当日店舗にご来店、かつ店内にてラーメン1杯をお召し上がりいただくことで、天下一品公式アプリ内に塩ラーメンクーポンを進呈します。

各店舗先着101名様限定となりますので、お早めにお越しください。

クーポンの進呈は、11月10日(日)当日のみとなります。

※101名様達し次第、進呈を終了します。

クーポンの利用期限は、11月11日(月)〜12月10日(火)までとなります。

天下一品創業記念日

<期間>

2024年11月10日(日) 営業開始から※各店舗101名の上限に達し次第終了となります。

※一部開催していない店舗もあります。

<対象者>

11月10日(日)に店内にてラーメンを注文のお客様が対象。

※ミニラーメン単品・家麺(お持ち帰りラーメン・オンラインショップ)・宅配サービスは対象外とします。

<進呈方法>

1. ご来店の際に二次元コードが印字された用紙をお渡しします。

2. 二次元コードをアプリ内のカメラで読み取ります。

3. アプリの「クーポン」画面に「塩ラーメン(並)1杯500円クーポン」が進呈されます。

二次元コード読み取り期限は、【11月13日(水)24時まで】です。

※読み取り期限以降の読み取りは不可となりますのでご注意ください。

※店舗でお渡しさせていただく二次元コードが印字された用紙は、当該クーポンではございません。

持参いただきましても、割引対応は致しかねますので、ご了承ください。

※クーポンの利用条件については、公式アプリクーポン画面右上の「使用条件」より確認してください。

