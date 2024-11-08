·Ö¸¶Å°¡¢ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ê¤É¤òÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ëµÜÇ÷ÇîÇ·¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÀä¶«¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á³ÎÇ§¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡Á¡ª¡×
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ö¸¶Å°¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë£Í£Ã¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¸µÁêÊý¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·Ý¿ÍÌð°õ¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ç¸À¤¤¹ç¤¦´ë²è¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤«¤é¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç·Ö¸¶¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¶¯¤¤¤Æ°ìÈÖ¶«¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿·Ö¸¶¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á³ÎÇ§¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ËµÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ë¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤µ¡£²¶¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë»þ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¡×¤ÈµÜÇ÷¤«¤é¸½ºß¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø·Ö¸¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¤ë¤ï¡£°ì±þ¡¢Êó¹ð¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á³ÎÇ§¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡Á¡ª¡×¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Àä¶«¤·¤¿·Ö¸¶¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öº£¸å¤Ï³ÎÇ§¤Ê¤·¤ÇÂç¾æÉ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦·Ö¸¶¤Î°Õ»×¤òÂåÊÛ¤·¤¿ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£