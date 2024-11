ソニックのクールな魅力あふれるアイテム！PowerA『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』Nintendo Switch用ゲームアクセサリー

「PowerA(TM)」(パワーエー)は、世界的に人気を誇るセガのゲームキャラクター『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のNintendo Switch(TM)用ゲームアクセサリーを2024年11月8日より販売中です。

PowerA『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』Nintendo Switch用ゲームアクセサリー

PowerAとセガは2023年8月にパートナー契約を結び、北米・欧州市場ではすでに展開を進めてきました。

今回、日本市場でも『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のNintendo Switch用アクセサリーの販売を開始することとなりました。

今回発売となる『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のNintendo Switch用ゲームアクセサリーは、ソニックのクールなデザインをあしらった「ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - ソニック キック」。

最大24枚のゲームカードをコンパクトに収納して持ち運べるケースです。

細部にまでこだわり、ソニックのクールな魅力あふれるアイテムとなっています。

■新商品

●ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - ソニック キック

「ソニック」のクールなデザインをあしらったゲームカードホルダー。

スタイリッシュでクラシックな三つ折りウォレット形式で、Nintendo Switch用ゲームカードをまとめられるコンパクトなケース。

最大24枚のゲームカードを収納して安全に持ち運ぶことができます。

紛失した場合に備えて、ネームカードとネームカードを入れられるクリアポケットが付いています。

ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - ソニック キック

市場想定価格 :1,600円(税込)

サイズ :W127×H102×D12(mm)

質量 :40g

国内正規品限定保証:2年保証

商品ページURL :PowerA.com ゲームカードホルダー for Nintendo Switch - ソニック キック https://bit.ly/3A69THF

■取扱い販売店(50音順)

●Amazon( https://www.amazon.co.jp/stores/page/BD59B21E-E281-49FF-8FB1-D51953780E06 )

●ビックカメラ

●ヨドバシカメラ

各店舗での取扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

(C)SEGA, SEGAロゴ, およびSONIC THE HEDGEHOGは、米国およびその他の国々におけるSEGA CORPORATIONの商標または登録商標です。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

