ワークショップやアクティビティを体験！アウトドアパーク埼玉森林公園

アウトドアパーク埼玉森林公園

会場 :国営武蔵丘陵森林公園 西口ひろば

日時 :2024年11月16日(土)10:00〜16:00

2024年11月17日(日)10:00〜16:00

参加費:公園入場料(高校生以上450円、シルバー210円、中学生以下無料)

主催 :国営武蔵丘陵森林公園

運営 :TEAM outside

Outdoor park実行委員会は、広大な丘陵地に整備された、全国で初めての国営公園である「国営武蔵丘陵森林公園」にて、11月16日(土)・17日(日)の2日間、自然の中で様々なワークショップやアクティビティに挑戦できる“体験型”アウトドアイベント「アウトドアパーク埼玉森林公園」を開催。

■「アウトドアパーク」とは?

「アウトドアパーク」は、一般財団法人公園財団がお届けするアウトドア総合イベント。

全国7か所の公園を舞台に開催しており、充実のアクティビティ、ワークショップ、フードブースにショッピングと、公園を一日楽しめるイベントです。

■大充実の体験型アクティビティ!!

アウトドアパークのコンセプトは体験型!!大自然の中にある大型の公園で様々なアクティビティに挑戦できます。

ロープワークを使った木登りが体験できる「ツリーイング」や、近年大人気のアウトドアアクテビティ「ボルダリング」や「スラックライン」、スリリングな「バンジートランポリン」や「特大スライダー」など、一日中様々なアクティビティにチャレンジできます。

■最新アウトドアギアや車両展示も見逃せない!

公園の豊かな緑の中で見る最新のアウトドアギアは、店舗で見るのとは一味違った魅力を発見できるはずです。

コールマンの最新ギアを実際に見て触れるほか、複数のガレージブランドの出展を予定しています。

イベントならではの大特価で掘り出し物を手に入れることもできます。

■満腹になること間違いなしのフードコンテンツ!

イベント会場では、充実したキッチンカーエリアをはじめ、多彩なフードコンテンツを用意しています。

中でも一番の注目は、オージー・ビーフを使用したBBQ講座です。

アンバサダーによるレクチャーのもと、厚切りステーキの焼き方を学べるこの講座では、講座終了後に自身で焼いたステーキを実際に食べていただける、贅沢な体験を提供します。

また、全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」のソーセージ試食会も開催。

■ショッピングやマルシェ、ワークショップも大充実!

アウトドアパークでは外で遊ぶことやキャンプが好きでない人でも楽しめる様々なワークショップやマルシェ、ショッピングゾーンも充実しています。

老若男女誰もが楽しめる様々なワークショップやマルシェも充実しているので、秋の公園遊びついでに遊びに来たら、掘り出し物が見つかるかも?

ワークショップイメージ

■総合プロデューサー 快適生活研究家 田中 ケン

1964年生まれ、高校卒業後、男性雑誌を中心にファッションモデルとして活躍する。

25歳で父親になり、子供のころに体験したアウトドアに再会。

1992年、サバイバルレース「レイドゴロワーズ」日本チームとして初出場し枠外完走。

1993年、冒険型トライアスロン「ボーダートゥボーダー」出場し完走。

以降、「アウトドアを取り入れることで、生活はもっと快適になる」を信念に“快適生活研究家”として各メディアで活動。

全国各地でアウトドアイベントも数多く手がけ、自身のライフワークである東海自然歩道清掃登山など環境問題にも力を注ぐ。

2008年には、自身のプロデュースによるキャンプ場「outside BASE」を群馬県北軽井沢にオープンさせ、高知県、熊本県でキャンプ場運営を行うほか、多くのアウトドア施設やイベントのプロデュースなども行っている。

