24時間利用可能「常備型社食サービス“Office Premium Frozen(オフィスプレミアムフローズン)”」に、寒い季節に喜ばれる温かい麺メニューが2024年11月より新たに加わりました。

冷凍食品のため食品ロスもなく、電子レンジで簡単に調理ができるため、食べたい時に手軽に利用できます。

常備型社食サービスOffice Premium Frozen「温かい麺メニュー」

24時間利用可能「常備型社食サービス“Office Premium Frozen(オフィスプレミアムフローズン)”」に、寒い季節に喜ばれる温かい麺メニューが2024年11月より新たに加わりました。

冷凍食品のため食品ロスもなく、電子レンジで簡単に調理ができるため、食べたい時に手軽に利用できます。

■秋冬新商品

01. 1/3日分の野菜がとれるちゃんぽん

1/3日分の野菜がとれるちゃんぽん

もやし、キャベツ、玉ねぎ、にんじん、ほうれん草、豚肉、きくらげ、椎茸の8種の具材を、直火釜で炒めてうま味と香ばしさを引き出し、しっかりとした食感とスープからみがよい、準強力粉と中力粉をブレンドしたオリジナルの太麺と合わせました。

野菜の1日の目標摂取量1/3(約120g)がとれる、野菜たっぷりのちゃんぽん麺です。

02. きつねうどん

きつねうどん

本醸造白醤油をベースに、枕崎産かつお節、枕崎産宗田節、昆布の旨味を合せた、上品な味わいが特徴の「6020だし香る白だし」を使用した、風味豊かなきつねうどんです。

北海道産小麦と塩、水だけで作った、小麦特有の風味ともちもちした食感のうどんと、関西風の味付けに仕上げた味付け油揚げ、国産の青ねぎも入っています。

素材を活かした、上品な風味と味わいを楽しめます

■召しあがり方

鍋調理はもちろん、電子レンジ調理でも楽しめます。

召しあがり方

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1/3日分の野菜がとれるちゃんぽんも!常備型社食サービスOffice Premium Frozen「温かい麺メニュー」 appeared first on Dtimes.