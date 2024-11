インフルエンサーのみもれもんが7日(木)、ほっそり美脚のぞくモノトーンコーデを披露した。



【別カット】みもれもんのすらりと伸びる美脚



SNS総フォロワー150万人を超えるインフルエンサーのみもれもん。毎朝、眠気を吹き飛ばす写真を投稿している。



みもれもんは7日、「Mimolemon has come to Shibuya!みもれもん渋谷に上陸#mimolemon #shibuya #tokyo #fashion #ootd #東京 #渋谷 #みもれもん #lanvin #gentlemonster #prada #maisonmargiela」とInstagramを更新。モノトーンのフレッピー風ミニスカコーデを披露した。



投稿には「足きれいやなぁ」「おしゃれもん」「ファッションコーデとサングラス とても似合っていて大人のレモンさんの輝きが溢れていますね」などのコメントが寄せられている。



【あわせて読む】DJデビュー果たしたみもれもん、美ヒップラインのぞくオールホワイトコーデ披露「イカしてます」