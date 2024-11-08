¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¤ÈºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°½Ð¾ì¤Î£³´§²¦¼Ô¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤¬¼«¿®¡Ö¥¿¥Ã¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Êë¤ì¤Îº×Åµ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×¡Ê£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÍ¥¾¡¸õÊä¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡Ê£³£¹¡Ë¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£µ¡ËÁÈ¤¬¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤Ç¤ÏÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤òÇË¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤¬£³´§²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£Æ±»î¹ç¤ò²òÀâÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤£²¿Í¤¬ÁÈ¤à¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¼¤Ò¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÁ´³«¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁ´ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤â¡¢½é½Ð¾ì¤Îº×Åµ¤Ø¶½Ê³¤®¤ß¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡¢¥Æ¥ó¥ê¥å¡¼¡ÊÅ·Î¶¸»°ìÏº¡Ë¡Ä¤È¤«¡£¤³¤Î¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤ÈµÜ¸¶·òÅÍ¤¬¡¢¥¿¥Ã¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ËÀë¸À¤À¡£
¡¡£¹Æü¤Î½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¿ÛË¬Ëâ¡õÎëÌÚ½¨¼ù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ð¥«¤Î»þÂå¡×¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«µÜ¸¶¤Ï¡Ö¿ÛË¬Ëâ¤ÈÎëÌÚ½¨¼ù¤Î´é¤ò¸«¤¨¤ë¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¶¤È¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¤È¡¢¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£