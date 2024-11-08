来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１１月１１日



０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査



◇１１月１２日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査



◇１１月１３日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：３０ 豪・四半期賃金指数

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・消費者物価指数



◇１１月１４日



０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１１月１５日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・鉱工業生産

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率



◇１１月１６日



００：００ 米・企業在庫







◎決算発表・新規上場など



○１１月１１日



決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，パーソルＨＤ<2181>，明治ＨＤ<2269>，不二製油Ｇ<2607>，日清食ＨＤ<2897>，飯田ＧＨＤ<3291>，ワコールＨＤ<3591>，日産化<4021>，サワイＧＨＤ<4887>，コーセー<4922>，ポーラＨＤ<4927>，ブリヂストン<5108>，ＤＯＷＡ<5714>，楽天銀行<5838>，リクルート<6098>，コクサイエレ<6525>，アルバック<6728>，めぶきＦＧ<7167>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，シチズン<7762>，大日印<7912>，ヤオコー<8279>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，ふくおかＦＧ<8354>，ほくほく<8377>，アコム<8572>，センコーＨＤ<9069>ほか



○１１月１２日



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，清水建<1803>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，大和ハウス<1925>，日揮ＨＤ<1963>，ヤクルト<2267>，サッポロＨＤ<2501>，サントリＢＦ<2587>，ネクソン<3659>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，東応化<4186>，トレンド<4704>，出光興産<5019>，コスモＨＤ<5021>，太平洋セメ<5233>，住友鉱<5713>，ホシザキ<6465>，ＴＨＫ<6481>，シャープ<6753>，ゼンショＨＤ<7550>，タカラトミー<7867>，東エレク<8035>，岩谷産<8088>，丸井Ｇ<8252>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，セイノーＨＤ<9076>，ＮＸＨＤ<9147>，光通信<9435>，ＳＢＧ<9984>，スズケン<9987>ほか



○１１月１３日



決算発表：トライアル<141A>，ミライトワン<1417>，石油資源<1662>，戸田建<1860>，ＵＴ<2146>，博報堂ＤＹ<2433>，三越伊勢丹<3099>，すかいらーく<3197>，クラレ<3405>，セーレン<3569>，ラクス<3923>，日曹達<4041>，日本新薬<4516>，ロート<4527>，ペプドリ<4587>，楽天グループ<4755>，サイボウズ<4776>，デクセリ<4980>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ＴＯＹＯ<5105>，ニッパツ<5991>，三浦工<6005>，フクシマガリレイ<6420>，ＰＨＣＨＤ<6523>，堀場製<6856>，メニコン<7780>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，小田急<9007>，上組<9364>，ＴＫＣ<9746>ほか



○１１月１４日



決算発表：高砂熱<1969>，雪印メグ<2270>，アサヒインテック<2502>，マツキヨココ<3088>，オープンＨ<3288>，トリドール<3397>，北越コーポ<3865>，電通グループ<4324>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，サン電子<6736>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ<7181>，ゆうちょ銀<7182>，コンコルディ<7186>，ナカニシ<7716>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか



○１１月１５日



決算発表：リビンＴ<4445>，ミルボン<4919>，ＫＬＡＳＳ<6233>，ＳＨＯＥＩ<7839>，あおぞら銀<8304>，アジア航<9233>



出所：MINKABU PRESS