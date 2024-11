三相200V最大50kWの出力を実現！ベルエナジー「MESTA Gen」

ベルエナジーは、走行から給電まで一貫して脱炭素を追求した業界初の完全ゼロエミッション電源車「MESTA Gen」を発表しました。

ベルエナジーは、走行から給電まで一貫して脱炭素を追求した業界初の完全ゼロエミッション電源車「MESTA Gen」を発表。

「MESTA Gen」は、EVの駆動用バッテリーから直接電力を取り出す独自技術を応用し、これまで誰もなしえなかったEVからの三相電力の供給を、しかも50kWという大出力で実現しています。

これにより、建設現場での電動重機へのAC充電はもちろん、三相電源を必要とするあらゆる現場への「電気の宅配」が常時、非常時を問わず、初めて完全脱炭素で可能となりました。

分けても災害時の大規模停電対応では、携帯基地局への駆け付け救援を始め、各事業所や集合住宅でのエレベーター、機械式駐車場、給水ポンプ等の産業機器の緊急稼働に絶大な威力を発揮します。

また、単相200Vや100Vも完備しており、例えば避難所であれば100人分の電気毛布を一晩中連続で使うことも可能な電池容量を有しています。

この電源車の最大の特徴は、同社の他のMESTAシリーズと同様に、機能の全てを普通車EV(日産リーフ)後部にオールインワンでまとめ上げていること、そしてその結果、本車が通常は一般のEV社用車として十分普段使いが可能となり、より効率よい運用が可能なことです。

<MESTA Genの主な使用用途>

・建設工事現場の脱炭素化へ貢献

→ディーゼル発電機から、ゼロエミッション電源車へ(屋内やトンネル内での使用も可能)

・災害発生等の緊急時の活用

→災害時の機械式立体駐車場やエレベーターへの電力供給が可能に

→また、携帯基地局への駆けつけの他、避難所への電力供給にも十分な電池容量

・高層施設の揚水ポンプやベルトコンベアの稼働に

→最大三相50kW出力という高出力を武器に、電力負荷の高い産業機器の稼働をゼロエミッションで実現

<取り組み内容の紹介>

清水建設株式会社様の協力のもと、同社のイノベーション施設「温故創新の森NOVARE」にて技術デモンストレーションを実施されました。

清水建設様が目指す建設現場での脱炭素化において、「MESTA Gen」は大きな役割を果たすことが期待されています。

化石燃料やディーゼル発電機の使用削減を図り、建物の運用時以外である資材製造・施工・修繕・解体時に排出される二酸化炭素(エンボディドカーボン)の削減にも寄与します。

技術デモンストレーションでは、EVからの電力供給により清水建設様が開発した溶接ロボット「Robo-Welder」を稼働させ、「MESTA Gen」の高出力が建設現場に貢献できることを実証しました。

今回の取り組みは、清水建設様の「V2C(Vehicle to Construction)」というコンセプトを、安定的・持続的に実現することに寄与できるものと考えています。

