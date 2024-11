最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024年12月6日から8日までの3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」として開催。

「東京コミコン2024」の来日セレブとして、巨匠スティーヴン・スピルバーグ氏も期待の若手俳優アンセル・エルゴート氏の参加が決定しました!

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」来日セレブ「アンセル・エルゴート」

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

ジュード・ロウ氏、マッツ・ミケルセン氏、ベネディクト・カンバーバッチ氏、クリストファー・ロイド氏をはじめ11名の来日セレブの参加が予定され、開催まで約1ヶ月をきった「東京コミコン2024」

さらなるゲストとして、アンセル・エルゴート氏の参加が決定しました!

「東京コミコン2024」の期間中、アンセル・エルゴート氏は全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

アンセル・エルゴート氏は、俳優キャリア10年ほどながら、『キャリー』や『ダイバージェント』シリーズ、『きっと、星のせいじゃない。』など、数々の話題作に出演する人気若手俳優。

主演を務めたアクション映画『ベイビー・ドライバー』(2017)では、幼少期の事故の後遺症を抱えながらも天才的なドライビングセンスを持つ青年ベイビーを迫真の演技で体現し、ゴールデン・グローブ賞主演男優賞(ミュージカル/コメディ部門)にノミネートされました。

2022年には巨匠スティーヴン・スピルバーグが監督を務めたミュージカル映画『ウエスト・サイド・ストーリー』にて、敵対するシャーク団のメンバーの妹マリアと恋に落ちる主人公トニー役に抜てきされ注目を集めたことで知られています。

また、日米合作の超大作ドラマ『TOKYO VICE』では主演だけでなく、製作総指揮としても名を連ねており、さらにはアンソロという名でDJとしても活動。

俳優業以外の多彩な才能にも期待が寄せられています。

巨匠スティーヴン・スピルバーグ氏も期待の若手俳優アンセル・エルゴート氏の来日が決定。

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

注目&話題作のトークステージや海外セレブたちとの撮影会&サイン会も!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 注目&話題作のトークステージや海外セレブたちとの撮影会&サイン会も!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 続きを見る

ジョシュ・ブローリン氏とベネディクト・カンバーバッチ氏が来日!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 ジョシュ・ブローリン氏とベネディクト・カンバーバッチ氏が来日!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 続きを見る

マッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏が来日!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 マッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏が来日!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 続きを見る

©2024 Tokyo comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アンセル・エルゴート氏が来日!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 appeared first on Dtimes.