11月18日はディズニーキャラクター「ミッキーマウス」のお誕生日。

お誕生日に合わせ、音楽好きの「ミッキーマウス」がセレクトした楽曲を集めた特別なプレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がSpotifyにて配信されます☆

Spotify ディズニー『Mickey’s Mix Tape』

配信開始日:2024年11月8日(金)

配信サイト:Spotify(https://spoti.fi/MickeysMixTape)

※視聴にはSpotifyの登録が必要です

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

11月3日の”レコードの日”や、11月18日の「ミッキーマウス」のお誕生日など、「ミッキーマウス」にとってワクワクするイベントがたくさんある特別な月。

このスペシャルな11月に、音楽好きの「ミッキーマウス」がセレクトした楽曲を収録したSpotify公式プレイリスト『Mickey’s Mix Tape』の配信が開始されました☆

プレイリストには、ディズニー音楽から日本の最新ヒット・ソングまでそろっており、ドライブやパーティーなど、友だちとの特別な瞬間を彩るのにぴったりな音楽を多数収録。

もちろん、11月18日の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のバースデーパーティーにもぴったりのプレイリストです。

プレイリスト・カバーは「ミッキーマウス」がお気に入りのレコードを探している様子を描いた特別なアート。

また、配信開始に先駆けて「ミッキーマウス」の日本公式インスタグラムアカウントでは「ミッキーマウス」と「チップ」「デール」が一緒に レコードショップ巡りをする姿が投稿され話題となっています。

『Mickey’s Mix Tape』収録楽曲の一部を紹介

『Mickey’s Mix Tape』には、いまの音楽シーンを彩る日本人アーティストのヒット・ソングを収録。

さらにディズニーの名曲をパンク・ロックにカバーしたアルバム『ミッキー・パンク』より、フロリダを拠点に活動するポップ・パンク・バンド=ミート・ミー@ジ・オルターによる「君はともだち」 From 『トイ・ストーリー』も収められています。

また、日本でも絶大な人気を誇るカナダ出身のバンド=シンプル・プランによる「愛を感じて」From『ライオン・キング』などを収録。

ほかにも「ウン・ポコ・ロコ」From『リメンバー・ミー』や、「トライ・エヴリシング」From『ズートピア』、「みんなスター!」From『ハイスクール・ミュージカル』などのディズニー映画の人気楽曲も楽しめます。

さらにマイリー・サイラス氏の「Party In The U.S.A.」やジョナス・ブラザーズ「S.O.S.」など人気海外アーティストによるヒット・ソングも収録。

みんなでシェアして、音楽の魔法を楽しむのにぴったりのプレイリストになっています。

プレイリスト・フォロー・キャンペーン

配信開始を記念してプレイリスト・フォロー・キャンペーンもスタート。

『Mickey’s Mix Tape』をSpotifyでフォローされた方の中から抽選で10名にプレイリスト・カバーがデザインされた、非売品のオリジナル・アクリルキーホルダーがプレゼントされます。

「ミッキーマウス」がどんな楽曲をセレクトしたのか気になる方、ディズニー楽曲から日本のヒット・ソングまで幅広く音楽を楽しみたい方などにおすすめのプレイリスト。

Spotifyにて2024年11月8日より配信されている『Mickey’s Mix Tape』の紹介でした☆

