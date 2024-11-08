地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園のカエデと古建築。（北京＝新華社配信/劉希玲）

【新華社北京11月8日】中国北京市の地壇公園はここ数年、古建築の修繕などを経て観光人気が高まっている。園内には116種の植物が育ち、10万平方メートルを超える芝生が広がっており、緑被率は72％に上る。樹齢100年以上の樹木は168本で、うち80本は樹齢300年以上。かつて皇帝が祈りをささげた祭壇は市民のくつろぎの場となった。現在はイチョウ祭りが開催され、大勢の観光客でにぎわっている。

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、色づいた地壇公園のカエデ。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、色づいた地壇公園のカエデ。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、色づいた地壇公園のカエデ。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園の色づいた木々と古建築。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、色づいた地壇公園のカエデ。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園の方沢壇。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、色づいた地壇公園のイチョウ。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園のイチョウ並木。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園の道沿いに並ぶ屋台。（北京＝新華社配信/劉希玲）

地壇公園に広がる黄金色の風景 北京市

3日、地壇公園の古建築と並木道。（北京＝新華社配信/劉希玲）