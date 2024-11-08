17:00 マルティン・スイス中銀副総裁、ECB短期金融市場会議出席

18:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、ブルームバーグ主催会議出席

パネッタ伊中銀総裁、講演

21:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明



9日

1:00 ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり）



中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（最終日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）



9日（土）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（10月）

植田日銀総裁、ラガルドECB総裁、仏中銀総裁、スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）「気候変動が実体経済・金融政策に与える影響」討論会出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、国際決済銀行（BIS）「気候変動が実体経済・金融政策に与える影響」講演



※予定は変更されることがあります。

外部サイト