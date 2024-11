THE RAMPAGEから派生した5人組ヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE(マッシブ・ザ・ランペイジ)」が2024年11月8日、初のスペシャルブック『MA55IVE』の刊行を記念したイベントを東京都内で開催した。このイベントには、ユニットメンバーのLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀が出席した。MA55IVE THE RAMPAGEは2020年にデビューし、ヒップホップシーンで個性を発揮しながら活動を続けている。今年は初の単独ツアー「MA55IVE THE RAMPAGE 1st LIVE TOUR 2024 "M5V"」を実施し、4都市で公演を行った。このツアーを通じて、メンバーはさらなる成長とファン層の拡大を目指している。イベントで来年への抱負を訊かれた神谷健太は、「(16人構成の)ランページとは異なる、マッシブならではの良さがある」と述べ、「5人という少人数だからこそ、機動力を活かして様々な場所に赴き、より多くの方々と出会える機会を作っていきたい」と意欲を語った。さらに、「僕たちの音楽と個性を通じて、皆さんの人生に少しでもプラスになるように考えています。まだLDHの音楽に触れたことのない方にも積極的にアプローチして、音楽を通じた繋がりを築いていきたい」と、今後の展望を共有した。また、リーダーのLIKIYAは「現在の音楽シーンで存在感を増すヒップホップを軸に、日本国内に留まらず、海外にも足を運んで、日本のアーティストとして誇れる存在になることを目指します」とし、グローバルな活動にも意欲を示した。前日11月7日に発売されたスペシャルブック『MA55IVE』は、新作アルバム『M5V』の全曲解説やライブツアー開催までの軌跡、メンバーのプライベートショットや秘話など、MA55IVE THE RAMPAGEの魅力を余すところなく収録している。圧巻のビジュアルとインタビューが満載で、ファンには必見の内容だ。

▲ MA55IVE THE RAMPAGE(写真左から)浦川翔平、鈴木昂秀、LIKIYA、神谷健太、山本彰吾

▲ LIKIYA

▲ 神谷健太

▲ 山本彰吾

▲ 浦川翔平

▲ 鈴木昂秀