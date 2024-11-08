¾¼ÏÂ Â¿ºÌ¤Ê¡º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ ¡ÖÊÆ¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Î»°ÉôºîºÇ½ª¾Ï Ç¯Ëö¼Õ²¸¸«ËÜ»Ô
¿©ÉÊ²·¤Î¾¼ÏÂ¡Ê°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¡¢ÀÄ»³¾°Àµ¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï10·î22¡¢23¤ÎÎ¾Æü¡¢ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤Ç¡ÖÂè51²ó Ç¯Ëö¼Õ²¸¸«ËÜ»Ô¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¡º¡Á¤·¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤´°ì½ï¤Ë¡ª¡Á¡×¡£22Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÊÆ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë»°Éôºî¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¡º¤ÎÄó°Æ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£½ÐÅ¸´ë¶È¤Ï370¼Ò¡£2Æü´Ö¤ÇÌó1500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¿·¾¦ÉÊ¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¾¦ºà¡¢Åß¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Çä¾ìÄó°Æ¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
½éÆü³«²ñ¼°¤ÇÀÄ»³¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Öºòº£¤Î¥³¥¹¥È¹â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿å»º»ñ¸»¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌ³¤á¤Ï»ºÃÏ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡£¸«ËÜ»Ô¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ¯Ëö¾¦Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼ÂåÉ½¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¹¥¤ÃæÉô»Ù¼Ò¡¦ÞÉ»³Å°»Ù¼ÒÄ¹¤â¡Ö¤³¤Î¸«ËÜ»Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢É¬Í×À¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ§¼±¤·¤ÆÊÆ¤Î¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤¸¤Æ¿©ÉÊ¶È³¦¤â³èµ¤¤Å¤±¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊÆ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¿å»ñ¸»¤òÇØ·Ê¤ËÇÀ¶È¤ÎIT²½¤ä¼«µëÎ¨¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¤ÎÊÆ¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æºú¤Î¼«Á³ÕÛ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¿·³ã¸©¡¦Â¼¾å»º¤Îºú¤òºÇ¿ä¤·¿©ºà¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£±ö°ú¤ºú¤ò¶ñºà¤Ë¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡¢ºú¤Î¼ò¤Ó¤¿¤·¤ËÈ¬Êý¤À¤·¤ò¤«¤±¤¿¤ªÃãÄÒ¤ò»î¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊÆ¡ß¡»¡»¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÅìÀîÄ®¤ÎÊÆ¤È¡¢¾¼ÏÂ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿å»ºÉÊ¤ò¼´¤È¤·¤¿¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¡º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£³¤Á¯¤Á¤é¤·¤äËÌ³¤Æ»¤Û¤¿¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡¢¥é¥àÆù¡¢ÆüËÜ´¡¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½÷À¥Á¡¼¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ì¥ß¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥´¥Á¥Ã¥×¤È¥Á¡¼¥º¤Î¸·Áª¾®µû¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
´ûÂ¸¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Èµû²°¤Î¸·Áª¾®µû¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤È¤·¤ç¤¦¤æÌ£¾®µû¡×¤È¹ç¤ï¤»¡È¾®µû¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¥«¥ë¥·¥¦¥àÊäµë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥Á¥Ó¥¤È¤Ï¡¢¥á¡¼¥ó¿©ºà¤òÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇµûÎÁÍý¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é ¤Ö¤ê¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤ÎÁÇ¡×¤È¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é ¤µ¤Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¤ÎÁÇ¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¡£»þÃ»¡¦´ÊÊØ¥Ë¡¼¥º¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤¦¾®Çä¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£