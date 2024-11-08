ソフトバンクは8日、来季のコーチングスタッフを発表した。コーチングスタッフは以下の通り。

【1軍】

監督 小久保裕紀 背番号90

ヘッドコーチ 奈良原浩 92

投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手） 倉野信次 94

投手コーチ（ブルペン） 若田部健一 72

投手コーチ（ブルペン補佐） 中田賢一 71

打撃コーチ 村上隆行 78

内野守備走塁兼作戦コーチ 本多雄一 80

外野守備走塁兼作戦コーチ 大西崇之 79

バッテリーコーチ 高谷裕亮 84

【2軍】

監督 松山秀明 74

投手コーチ（チーム） 小笠原孝 73

ファーム投手コーチ 牧田和久 97

打撃コーチ 村松有人 93

内野守備走塁コーチ 高田知季 82

外野守備走塁コーチ 城所龍磨 96

バッテリーコーチ 清水将海 83

【3軍】

監督 斉藤和巳 88

投手コーチ（チーフ） 寺原隼人 76

ファーム投手コーチ 奥村政稔 86

打撃コーチ 大道典良 75

内野守備走塁コーチ 金子圭輔 91

外野守備走塁コーチ 高波文一 98

バッテリーコーチ 細川亨 87

【4軍】

監督 大越基 011

打撃コーチ 森笠繁 013

内野守備走塁コーチ 笹川隆 014

外野守備走塁コーチ 釜元豪 015

バッテリーコーチ 的山哲也 016

リハビリ担当コーチ（投手） 森山良二 017

リハビリ担当コーチ（野手） 中谷将大 018

コーディネーター（投手ファーム統括） 川越英隆 012

コーディネーター（投手） 星野順治 020

コーディネーター（野手統括） 荒金久雄 023

コーディネーター（野手） 関川浩一 019

コーディネーター（野手） 森浩之 022

コーディネーター（野手） 井出竜也 021