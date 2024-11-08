¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÀÐÀîÍü²Ú¡¢¥á¥¸¥ã¡¼àÃíÌÜÅê¼êá¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆóÊý¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼É×¿Í¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÍºÀ±¤ÎÉ×¿Í¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¡£¡ÖµîÇ¯¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æº£Ç¯¤âË»¤·¤¤Ãæ²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿©»ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯Ê¬¤ÎÀÑ¤â¤ëÏÃ¤òÂô»³¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÅÚ»º¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¡¡ÎÜÈþ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿¼ÄÅ¤âÈ¿±þ¤·¡ÖÍü²Ú¤µ¤ó¡¡³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¶á¡¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¼ç¿Í·Ò¤¬¤ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆóÊý¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öµ×¡¹¤Î¤ªÆó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤Ï´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2017Ç¯3·î¤ËÅö»þÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî¾åÎ¼Ëá¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯¤ÎÌî¾å¤µ¤ó¤ÏµÆÃÓ¤È¶¦¤Ë2·å¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£