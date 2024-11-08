中国Ａ株上場の銀行４２行、１〜９月の純利益１・４％増

中国工商銀行の上海支店。（上海＝新華社記者/李賀）

【新華社北京11月8日】中国本土の人民元建て株式（A株）市場に上場する銀行42行の2024年1〜9月期決算が出そろった。1〜9月の営業収益は、前年同期比1.1％減の4兆2800億元（1元＝約21円）、純利益は1.4％増の1兆6600億元だった。

1〜9月の営業収益から見ると、13行が1千億元を超え、中国工商銀行が6264億2200万元で首位に立った。中国建設銀行と中国農業銀行は共に5千億元を超えた。

営業収益の伸び率から見ると、29行が前年同期比でプラス成長を達成した。浙江紹興瑞豊農村商業銀行、江蘇常熟農村商業銀行が2桁成長を実現し、それぞれ14.7％、11.3％増だった。西安銀行、青島銀行、南京銀行、寧波銀行、江蘇銀行、浙商銀行が5％を上回った。

1〜9月の純利益では、5行が1千億元を超え、中国工商銀行が2690億2500万元で首位だった。中国建設銀行、中国農業銀行は共に2千億元を超えた。

純利益の伸び率では、30行が前年同期比でプラス成長となった。上海浦東発展銀行の伸び率が25.9％で最も高く、唯一伸び率が20％を上回った。杭州銀行、江蘇常熟農村商業銀行、斉魯銀行、青島銀行、浙江紹興瑞豊農村商業銀行、江蘇蘇州農村商業銀行、蘇州銀行などが10％を上回った。