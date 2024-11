女性建築家東利恵、遠藤慧インタビュー掲載！プログランス「建材ナビジャーナルvol.25(冬号)」

プログランスは、建築業界人へのインタビューをまとめた「建材ナビジャーナルvol.25(冬号)」を2024年11月に発刊。

2024年11月〜翌2025年2月に開催される展示会にて配布します。

プログランス「建材ナビジャーナルvol.25(冬号)」

巻頭特集は、東利恵、遠藤慧という今話題の女性建築家の二人です。

東氏には、あの有名ホテルの設計・デザインの裏側について、遠藤氏には、SNS等でも話題となっている『東京ホテル図鑑 実測水彩スケッチ集』の誕生秘話などについて伺っています。

また、建築家とメーカーのプロジェクトを紹介する「出会いと創造」のコーナーでは、スーパーゼネコンの竹中工務店や、建材をはじめ化学製品、電子材料で革新的な技術と高品質で国内外に知られているアイカ工業が登場。

■建材ナビジャーナルとは

「建材ナビジャーナル」は、建築業界の話題の人、建材メーカー、建築家、業界を支える協会の理事長などに、「建築への思い」を語っていただくインタビュー情報誌です。

冬号の特集記事1つ目は、「星のや」ブランドを手掛ける東利恵氏に、大手町の日本旅館「星のや東京」について伺いました。

旅館計画、内装設計監理、外装デザイン協力などを担当された東氏に、「星のや東京」のコンセプトづくり、数千人〜1万人という大型プロジェクトの設計をして感じたこと、採用する建材のこだわりなど、普段知り得ないような大型ホテルプロジェクトの裏側に迫ります。

特集記事2つ目は、『東京ホテル図鑑 実測水彩スケッチ集』がSNSで話題になっている遠藤慧氏へのインタビュー。

プロジェクトストーリー「出会いと創造」

また、建築家と建材メーカーのプロジェクトストーリーを紹介する「出会いと創造」では、2つのプロジェクトストーリーを紹介。

プロジェクトストーリー1つ目は、スーパーゼネコンの竹中工務店が登場。

名古屋のホテルの客室内に、内装材として美濃和紙を使用するために必要な不燃化実現までのストーリーを紹介。

不燃専門メーカーで有名なアサノ不燃との共創プロジェクトです。

プロジェクトストーリー2つ目は、高い技術力と品質を誇り国内外で広く知られているアイカ工業が登場。

矯正歯科医院の室内にアイカ工業のメラミン化粧板が導入されるまでのストーリーを紹介します。

建築業界のリアルな声が詰まった情報誌「建材ナビジャーナル」は、建材ナビとメディアパートナーとなっている展示会場にて数量限定で配布します。

