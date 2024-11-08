ソフトバンクは８日、２０２５年コーチングスタッフを発表した（１１月８日現在）。小久保裕紀監督が２年目を迎えるシーズンは、１軍外野守備走塁兼作戦コーチに前中日コーチの大西崇之氏が就任するなど、この日新たに３コーチの入団が発表された。コーチ陣の陣容は以下の通り（役職、名前の後の数字は背番号）

【１軍】

監督 小久保裕紀 ９０

ヘッドコーチ 奈良原浩 ９２

投手コーチ（チーフ）兼投手ヘッドコーディネーター 倉野信次 ９４

投手コーチ（ブルペン） 若田部健一 ７２

投手コーチ（ブルペン補佐） 中田賢一 ７１

打撃コーチ 村上隆行 ７８

内野守備走塁兼作戦コーチ 本多雄一 ８０

外野守備走塁兼作戦コーチ 大西崇之 ７９

バッテリーコーチ 高谷裕亮 ８４

【２軍】

２軍監督 松山秀明 ７４

２軍投手コーチ（チーフ） 小笠原孝 ７３

２軍ファーム投手コーチ 牧田和久 ９７

２軍打撃コーチ 村松有人 ９３

２軍内野守備走塁コーチ 高田知季 ８２

２軍外野守備走塁コーチ 城所龍磨 ９６

２軍バッテリーコーチ 清水将海 ８３

【３軍】

３軍監督 斉藤和巳 ８８

３軍投手コーチ（チーフ） 寺原隼人 ７６

３軍ファーム投手コーチ 奥村政稔 ８６

３軍打撃コーチ 大道典良 ７５

３軍内野守備走塁コーチ 金子圭輔 ９１

３軍外野守備走塁コーチ 高波文一 ９８

３軍バッテリーコーチ 細川 亨 ８７

【４軍】

４軍監督 大越基 ０１１

４軍打撃コーチ 森笠繁 ０１３

４軍内野守備走塁コーチ 笹川隆 ０１４

４軍外野守備走塁コーチ 釜元豪 ０１５

４軍バッテリーコーチ 的山哲也 ０１６

リハビリ担当コーチ（投手） 森山良二 １７

リハビリ担当コーチ（野手） 中谷将大 １８

コーディネーター（投手ファーム統括） 川越英隆 １２

コーディネーター（投手） 星野順治 ２０

コーディネーター（野手統括） 荒金久雄 ２３

コーディネーター（野手） 関川浩一 １９

コーディネーター（野手） 森浩之 ２２

コーディネーター（野手） 井出竜也 ２１