＜個人投資家の予想＞ 11月08日 14時 ＜個人投資家の予想＞ 11月08日 14時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7719) 東京衡機 東証スタンダード

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト

(5801) 古河電 東証プライム

(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース

(7071) アンビスＨＤ 東証プライム

(7201) 日産自 東証プライム

(2901) Ｗディッシュ 東証スタンダード

(265A) Ｈｍｃｏｍｍ 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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