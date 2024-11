ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、「ムーミン」デザインの収納力たっぷりな「タイル天板のキッチンワゴン」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」タイル天板のキッチンワゴン

価格:27,900円(税込)

サイズ:幅40(タオル掛け含む)、奥行30、高さ68.5(キャスター含む)cm

耐荷重量:天板 5kg、棚板 3kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

収納力がしっかりとあり、タイル天板付きで便利な「ムーミン」デザインのキッチンワゴンが登場。

イラストは、ティーパーティをテーマにしたストーリー性のあるデザイン。

天板は「ムーミン」や「ムーミンママ」など、6柄デザインの違うタイルが貼られています。

ポットなどのちょい置きにも便利です。

下部の棚は3段階に調節可で、道具などに合わせて好みの高さに変えることができます。

上部の棚はフラップオープンで、中の物が取り出しやすくなっています。

また、キャスター付きで移動ができるため使用用途が広がります。

サイドには、便利なタオルハンガー付きで、左右どちらでも取り付けできるのも嬉しいポイント。

落ち着いたカラーでキッチンになじむ、使い勝手のいいキッチンワゴンです☆

ティーパーティをテーマにした「ムーミン」デザインのキッチンワゴン。

「ムーミン」デザインのタイル天板のキッチンワゴンは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

