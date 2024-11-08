¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¸ÅÁãËÜµò¤Ç¼«¿È¤ÎÊÉ²è¤ÈµÇ°»£±Æ¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµò¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïµå¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤ÎÊÉ²è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¥À¥ë¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Îµ¢¹ñ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¸ÅÁã¤ò·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤ÎÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê¥¥ã¥ó¥×°ÊÍè¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¶õ¹Á¤«¤éµå¾ì¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤¿¤³¤í¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤¿¿·ËÜµò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿°ËÆ£Âç³¤¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£µå¾ìÆâ¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¸÷·Ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïº£µ¨¡¢5·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡£º¸Â¤Î¸Ô´ØÀáÄË¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤ÇÀ©¸Â¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÀïÀþÉüµ¢¤¹¤ë¤È9·î¤À¤±¤Ç3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¹õÅÄÇî¼ù¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£