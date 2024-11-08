ÆüËÜ»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ÎÂæÏÑ¡¦¸Å¹£¥³¡¼¥Ò¡¼ º£½µËö¤ËPR¥¤¥Ù¥ó¥È ¤ª¤¤¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢ÃæÉô¡¦±ÀÎÓ¸©¸Å¹£¶¿¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¸Å¹£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬9¡¢10Î¾Æü¡¢Æ±¶¿¤Î²Ú»³¾®³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£7Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ±Ø¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢ÎÓ·ÅÇ¡¶¿Ä¹¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤òÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶¿¸ø½ê¡ÊÌò¾ì¡Ë¤ä²Ú»³µÙüÎÇÀ¶È¶èÈ¯Å¸¶¨²ñ¤Î¶¦ºÅ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾Ò²ð¤ÎÂ¾¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀùÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÎÓ¶¿Ä¹¤Ï¡¢¸Å¹£¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏÍý¤Èµ¤¸õ¾ò·ï¤Ë¤è¤êÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤ÎµòÅÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Î¤´ÅöÃÏ¹âÉÊ¼Á¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë¤ÎÅÎÈù¡Ê¤È¤Ó¡ËÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÂæÅ´ÊÛÅö¤ÎÈÎÇä¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¤ÎÈÎÇä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ì¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸Å¹£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂæÅ´¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»ÊÛÅö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊÅ´Ï©ÊØÅöÀá¡Ë¤Ë¶¿¸ø½ê¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸Å¹£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÂæËÌ±Ø¤Ë¤¢¤ëÂæÅ´ÊÛÅö¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÊÛÅö¤Î¹ØÆþ¼Ô1500¿Í¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÝê½Êçî¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶¿¸ø½ê¡ÊÌò¾ì¡Ë¤ä²Ú»³µÙüÎÇÀ¶È¶èÈ¯Å¸¶¨²ñ¤Î¶¦ºÅ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾Ò²ð¤ÎÂ¾¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀùÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÎÓ¶¿Ä¹¤Ï¡¢¸Å¹£¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏÍý¤Èµ¤¸õ¾ò·ï¤Ë¤è¤êÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤ÎµòÅÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Î¤´ÅöÃÏ¹âÉÊ¼Á¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂæÅ´¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»ÊÛÅö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊÅ´Ï©ÊØÅöÀá¡Ë¤Ë¶¿¸ø½ê¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸Å¹£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÂæËÌ±Ø¤Ë¤¢¤ëÂæÅ´ÊÛÅö¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÊÛÅö¤Î¹ØÆþ¼Ô1500¿Í¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÝê½Êçî¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë